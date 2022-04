Liga Femenina FPF 2022: repasa todos los resultados de la tercera fecha

¡Intensa jornada! La tercera fecha de la Liga Femenina FPF 2022 terminó el reciente sábado 16 de abril con el clásico peruano llevándose la mayoría de los reflectores. El último partido fue entre Deportivo Municipal y Ayacucho FC en el Andrés Bedoya Díaz. La Franja tenía la consigna de ganar para seguir en solitario en la punta de la tabla y enlazar tres partidos ganados; no obstante, no pudieron cumplir su objetivo.

El cuadro ayacuchano liderado por Melicia Aguilar sorprendió al líder, ya que casi le gana en el campo de Ate. Las ediles recién en los minutos finales del compromiso con tanto de Yoymar Medina rescataron un empate (1-1) con un tanto de cabeza.

‘Muni’ tras la igualdad y la buena victoria de César Vallejo frente a Sporting Cristal por 1-0 con golazo de tiro libre de Emily Flores, ahora comparte la punta con las poetas con siete puntos cada cuadro.

El clásico entre Universitario y Alianza Lima femenino disputado en el Monumental terminó siendo favorable para las blanquiazules por 0-2 con tantos de Neidy Romero y Adriana Lúcar.

Resultado de la fecha 3 - Liga Femenina Perú

Club UCV 1-0 Sporting Cristal | Estadio: Andrés Bedoya Díaz

Carlos A. Mannucci 3-0Club UTC | Estadio: Guadalupe

Atlético Trujillo 2-0 FC Killas | Estadio: El Porvenir

Universitario 0-2 Alianza Lima | Estadio: Monumental

Deportivo Municipal 1-1 Ayacucho FC | Estadio: Andrés Bedoya Díaz

Adriana Lúcar fichó por Alianza Lima en marzo del 2021. Foto: Twitter

U. San Martín vs. Academia Cantolao no se disputó: ¿qué sucedió?

El duelo entre U. San Martín vs. Academia Cantolao programado para el sábado a las 12.00 p. m. en el estadio Andrés Bedoya Díaz, pero no se realizó debido a que no había ambulancia en el recinto deportivo, un elemento esencial para el desarrollo del juego.

Según informó la liga, la Comisión Disciplinaria revisará el caso y tomará las acciones correspondientes.