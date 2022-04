Melgar con lo mejor de su plantel ante Universidad César Vallejo

Melgar no quiere dar más ventajas en el campeonato nacional. Todo indica que esta noche el entrenador Néstor Lorenzo pondrá en la cancha lo mejor de su vitrina y no apelará a un once alterno con la presencia de juveniles.

Los rojinegros ganaron el pasado miércoles en la Copa Sudamericana, esta noche desde las 7 p. m. ante la Universidad César Vallejo, pondrá en la cancha un once titular que podría tener solo un cambio, el de Orzán por Archimbaud.

Cáceda, Ramos, Reyna, Galeano, Deneumostier, Arias, Orzán, Pérez, Iberico, Bordacahar y Cuesta, serían los que inicien acciones en el estadio Monumental Arequipa.

En el puesto 11 de la tabla buscan un triunfo que les permita ascender puestos e inclusive superara a Vallejo que está en la ubicación 9.

“Luego de un buen triunfo en la Copa el equipo llegará motivado a la Liga 1. El rendimiento del equipo está mejorando en dos torneos y eso es valioso para empezar a sumar en el torneo local”, dijo el entrenador, Néstor Lorenzo.

Vallejo viene de ganar en Trujillo 2-0 a Sporting Cristal y con nueve hombres. Precisamente Garcés y Mena son bajas para su partido de hoy.