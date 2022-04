Juan Reynoso furioso tras la derrota de Cruz Azul y le pide a sus jugadores “pisar tierra”

Panorama complicado. Pese a terminar con la sequía de títulos de Cruz Azul -se consagraron campeones después de 23 años-, Juan Reynoso no atraviesa su mejor momento en la Máquina Cementara. Las críticas cada vez son más constantes y el equipo no logra funcionar en lo colectivo.

Luego de ser eliminados por Pumas en las semifinales de la Concachampions, el conjunto azul tenía la obligación de vencer a Chivas por la Liga MX para meterse a zona de clasificación directa a la liguilla; sin embargo, perdieron en condición de local y descendieron hasta la sexta posición.

Cruz Azul se mantiene fuera de la zona de clasificación directa a la liguilla. Foto: Twitter Cruz Azul

Al respecto, el entrenador peruano expresó su fastidio. “Molestia total, creo que más allá de lo bien que jugó Chivas, nosotros dejamos de hacer cosas como equipo. Por momentos, nos sobrevaloramos y ellos aprovecharon. Los pocos lapsos cuando queremos resolver lo individual ellos aprovecharon. Después de lo que pasamos ante Pumas en cuatro días, nos confundimos”, dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, fue muy autocrítico en relación al accionar de sus dirigidos. “Hay que volver a las bases a partir de la humildad, cuando nos confundimos no solo en el fútbol, sino en la vida, es cuando vienen los tropiezos y hoy el mensaje es muy claro. Cuando no juegas como equipo pasa lo de hoy, si uno es autocrítico, te quedas con que todo está mal. Hoy por momentos quisimos resolver con jugadores que te resuelven los partidos. Si no pisamos tierra, vamos a tener un cierre muy complicado”, agregó.

Cabe resaltar que en el compromiso ante el ‘Rebaño’, el peruano Luis Abram fue titular. El zaguero de la selección peruana logró ganarse la confianza del estratega y ha vuelta a ganar continuidad tras su breve paso por el Granada de LaLiga Santander.