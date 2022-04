✓ ¿Qué canal transmite el clásico Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO por la Liga 1 2022?

Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO se enfrentan en una nueva edición del clásico del fútbol peruano, desde las 3.00 p. m., por la señal de Gol Perú. El duelo por la jornada 10 de la Liga 1 2022 se disputará en el Estadio Monumental. En La República Deportes, podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE, con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y el marcador actualizado con videos de goles de este y otros partidos de hoy.

Universitario vs. Alianza Lima: ficha del partido

Partido Universitario vs. Alianza Lima ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 17 de abril ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Monumental ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima?

En todo el territorio peruano, la hora de inicio de este Universitario vs. Alianza Lima será a partir de las 3.00 p. m.

Uno de los partidos más esperados del año vuelve al Estadio Monumental después de mucho tiempo. Universitario de Deportes, cuadro que será local en esta oportunidad, recibe a Alianza Lima por una nueva edición del clásico del fútbol peruano, la rivalidad más importante en el balompié nacional.

Los cremas llegan con una pequeña racha de dos victorias consecutivas, la más reciente conseguida de forma heroica ante Ayacucho FC al remontar un 1-0 con dos goles en los minutos finales y 10 hombres en cancha por expulsión de Rodrigo Vilca. El volante será baja para este cotejo, pero Andy Polo, autor del tanto del triunfo la semana pasada, podría hacer su gran reestreno en este tradicional enfrentamiento.

Los blanquiazules, por su parte, todavía siguen asimilando el golpe de la derrota en Chile por Copa Libertadores ante un Colo Colo que los asfixió con su intenso ritmo, pese a lo cual solo cayeron por un gol de diferencia. En el plano local, el 1-0 sobre UTC de la jornada previa le sirve como envión anímico a los pupilos de Carlos Bustos para salir en busca de puntos en Ate.

Universitario y Alianza Lima disputaron por última vez un clásico en agosto del 2021. Aquella vez, los íntimos comenzaron ganando con gol de Ricardo Lagos, pero las cosas se complicaron con la roja a Jefferson Portales a falta de media hora para el final. Nelson Cabanillas empató a los 90, pero en el último minuto del tiempo añadido apareció Axel Moyano para sellar el 2-1 a favor de los victorianos.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Alianza Lima?

En la televisión peruana, la señal que transmitirá el Universitario vs. Alianza Lima será Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de la mayoría de partidos en esta Liga 1 2022.

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima por internet?

Si no quieres perderte la transmisión del Universitario vs. Alianza Lima por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Posibles alineaciones de Universitario vs. Alianza Lima

Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán; Ángel Cayetano, Gerson Barreto; Andy Polo, Hernán Novick, Piero Quispe; y Álex Valera.

Alianza Lima: Ángelo Campos; Oslimg Mora, Yordi Vílchez, Christian Ramos, Pablo Míguez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Oswaldo Valenzuela, Jairo Concha, Cristian Benavente, Hernán Barcos.

Últimos clásicos Universitario vs. Alianza Lima

Universitario 1-2 Alianza Lima | 19.8.2021

Universitario 2-0 Alianza Lima | 8.3.2020

Universitario 1-0 Alianza Lima | 29.9.2019

Alianza Lima 2-3 Universitario | 16.4.2019

Alianza Lima 2-1 Universitario | 4.11.2018.

¿Dónde juegan Universitario vs. Alianza Lima?