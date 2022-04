[EN VIVO] Sport Boys vs. Ayacucho FC: ¿a qué hora se juega el partido por la Liga 1?

Sport Boys vs. Ayacucho FC EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentarán este domingo 17 de abril a las 11.00 a. m. por la fecha 10 de la Liga 1 en el Estadio Miguel Grau del Callao. El duelo será televisado por GolPerú. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión de la liga española por internet ONLINE GRATIS en La República Deportes.

Sport Boys vs. Ayacucho FC: ficha del partido

Partido Sport Boys vs. Ayacucho FC Fecha Domingo 17 de abril Hora 11.00 a. m. Canal GolPerú Lugar Estadio Miguel Grau del Callao

¿A qué hora juegan Sport Boys vs. Ayacucho FC?

En territorio peruano, el juego Sport Boys vs. Ayacucho FC empezará a las 11.00 a. m.

¿Qué canal transmite Sport Boys vs. Ayacucho FC?

En la televisión peruana, el cotejo Sport Boys vs. Ayacucho FC irá por la señal de Gol Perú, canal que cuenta con la mayoría de derechos de transmisión de los choques en la Liga 1 2022.

¿Dónde ver Sport Boys vs. Ayacucho FC por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Sport Boys vs. Ayacucho FC por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Sport Boys vs. Ayacucho FC: últimos partidos

Sport Boys vs. Ayacucho FC: posibles alineaciones

Sport Boys : Patricio Álvarez; Luis Garro, Edy Renteria, Rodrigo Cuba, Jose Bolivar; Jesús Barco, Tarek Carranza, Jostin Alarcón, Luis Ramírez, Jesus Chavez, Alexis Blanco.

Ayacucho FC: Andy Vidal; Jorge Toledo, Hugo Magallanes, Francisco Duclos, José Guidino; Emmanuel Páucar, Jose Parodi, Cristian Techera, Robert Ardiles, Jesus Mendieta; Othoniel Arce.

¿Dónde juegan Sport Boys vs. Ayacucho FC?

Sport Boys vs. Ayacucho FC se jugará en el Estadio Miguel Grau del Callao, recinto deportivo ubicado en el distrito chalaco de Bellavista. El coloso porteño tiene una capacidad para 17.000 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga 1