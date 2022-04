[En Vivo] Sevilla vs. Real Madrid: ¿a qué hora juegan el partido por la Liga Santander?

Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO se enfrentan, este domingo 17 de abril, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, desde las 2.00 p. m. (hora peruana) por la jornada 32 de LaLiga Santander 2021-22. El cotejo se podrá ver por el canal DirecTV Sports, pero la TRANSMISIÓN ONLINE la encuentras en La República Deportes, que te llevará los onces titulares en este y otros partidos de hoy, así como el relato minuto a minuto y la recopilación en video de goles e incidencias.

Sevilla vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido Sevilla vs. Real Madrid Fecha Domingo 17 de abril Hora 2.00 p. m. (hora peruana) Canal Directv Sports Lugar estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

¿A qué hora juega Sevilla vs. Real Madrid?

México: 1.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO el Sevilla vs. Real Madrid?

El Sevilla vs. Real Madrid podrás verlo EN VIVO vía DirecTV Sports, canal que cuenta con los derechos de transmisión de los encuentros de LaLiga Santander.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Sevilla vs. Real Madrid ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Real Madrid vs. Sevilla por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Quiénes transmiten Sevilla vs. Real Madrid por DirecTV Sports?

Los relatos del Real Madrid vs. Sevilla por DirecTV Sports estarán a cargo del siguiente equipo:

Narración: Juan Furlanich

Comentarios: Fabián Godoy.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Selecciona la opción descargar e instálala

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV; así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

Sevilla vs. Real Madrid: últimos partidos

Sevilla vs. Real Madrid: posibles alineaciones

Sevilla : Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Joan Jordán, Gudelj; ‘Tecatito’ Corona, ‘Papu’ Gómez, Ocampos; y Marcial.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Kroos, Modric, Camavinga, Valverde; Vinícius y Benzema.

¿Dónde juegan Sevilla vs. Real Madrid?

El Sevilla vs. Real Madrid se jugará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El reciento deportivo ubicado Sevilla, España y tiene una capaciadad para 43.883 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga Santander