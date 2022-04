¿A qué hora juegan Nacional vs. River Plate EN VIVO por la fecha 9 del Campeonato Uruguayo?

Nacional vs. River Plate EN VIVO se miden en el estadio Gran Parque Central por la jornada 9 del Torneo Apertura en el Campeonato Uruguayo 2022. El encuentro se disputará desde las 4.00 p. m. (hora de Perú) y 6.00 p. m. (hora de Uruguay), con transmisión vía VTV Plus. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, con las formaciones iniciales, el marcador actualizado y el resumen con el resultado final, ingresa a La República Deportes.

Nacional vs. River Plate: ficha del partido

Partido Nacional vs. River Plate ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 17 de abril ¿A qué hora? 4.00 p. m. (Perú), 6.00 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Estadio Gran Parque Central ¿En qué canal? VTV Plus

¿A qué hora juegan Nacional vs. River Plate?

En Uruguay, el duelo Nacional vs. River Plate arrancará a las 6.00 p. m. (4.00 p. m. de Perú). Revisa la siguiente guía de horarios dependiendo del país en el que te ubiques.

Uruguay: 6.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

España: 12.00 p. m.

Nacional de Uruguay intentará seguir por el camino de la recuperación en su liga doméstica cuando reciba al River Plate por la fecha 9 del Torneo Apertura. El Decano lleva dos victorias consecutivas, pese a lo cual se ubican en el noveno puesto de la tabla con 12 puntos, dos menos que su rival de turno, que marcha cuarto.

El Bolso viene de empatar a mitad de semana con Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores. El conjunto de Pablo Repetto fue incapaz de imponerse al Pincharrata en casa y tuvo que conformarse con un 0-0 que lo deja con una sola unidad en el Grupo C del certamen continental.

El Darsenero, por su parte, cayó 2-0 en su visita a Melgar de Arequipa por la Copa Sudamericana. Este resultado significó su segunda caída en dos fechas, y complica seriamente sus opciones de clasificar a los octavos de final de la competencia.

¿Qué canal transmite Nacional vs. River Plate?

En territorio uruguayo, el cotejo Nacional vs. River Plate irá por la señal de VTV Plus, canal que cuenta con los derechos de televisación de los partidos en el Torneo Apertura de Uruguay.

¿Dónde ver Nacional vs. River Plate por internet?

Si no quieres perderte la transmisión del Nacional vs. River Plate por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye el duelo en su oferta al cliente (solo fuera de Uruguay). En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también puedes mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Nacional vs. River Plate

Nacional 4-2 River Plate | 04.12.21

River Plate 2-0 Nacional | 21.08.21

Nacional 3-0 River Plate | 07.02.21

River Plate 0-2 Nacional | 12.11.20

River Plate 2-3 Nacional | 15.08.20.

Alineaciones probables de Nacional vs. River Plate

Nacional: Rochet; J. L. Rodríguez, Coelho, Marichal, Cándido; Y. Rodríguez, Carballo; Trezza, Monzeglio, Castro; Gigliotti. DT: Pablo Repetto.

River Plate: Ichazo; M. Pereira, Aja, Salaberry, Brunelli, Clar; Galletto, Alfonso, Castro; Borbas, Sosa. DT: Gustavo Díaz.

¿Dónde juegan Nacional vs. River Plate?

El escenario de este compromiso será el estadio Gran Parque Central, recinto deportivo con capacidad para 34.000 espectadores que se encuentra en la ciudad de Montevideo. Es propiedad del Club Nacional de Football.