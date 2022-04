[En Vivo] Boca Juniors vs. Lanús: ¿cómo seguir el duelo por la Copa de la Liga Profesional?

Boca Juniors vs. Lanús EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (horario argentino), por la fecha 10 de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2022. El cotejo del peruano Luis Advíncula se disputará en el estadio La Bombonera y la transmisión estará a cargo de ESPN y TNT Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el minuto a minuto y la recopilación de todos los goles.

Boca Juniors vs. Lanús: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Lanús ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 17 de abril ¿A qué hora? 5.00 p. m. (Perú) y 7.00 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio La Bombonera ¿En qué canal? TNT Sports, ESPN y VIX

Boca Juniors vs. Lanús: la previa

Panorama adverso. Pese al último triunfo por Copa Libertadores ante Always Ready, Boca Juniors no logra convencer a sus seguidores con el nivel mostrado y los dirigidos por Sebastián Battaglia vienen recibiendo diversas críticas. En su última participación por el certamen local no pasaron del empate sin goles contra Vélez Sarsfield.

Por si fuera poco, los xeneizes padecen por la falta de centrales: Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Gabriel Aranda fueron descartados para el cotejo ante el Granate. Todo indica que Marcos Rojo y Gastón Ávila estarán desde el inicio; sin embargo, en caso alguno de estos tenga que salir, la escuadra azul y oro se quedaría sin recambios en esta zona.

Por otra parte, se espera que el lateral peruano Luis Advíncula esté desde el arranque en La Bombonera. ‘Bolt’ se ha convertido en uno de los indiscutibles para el comando técnico y lleva un gol anotado en la temporada.

En el caso de Lanús, el equipo marcha en la cola del grupo B y tiene la obligación de ganar para escapar de esta situación. Si bien logró imponerse ante el Barcelona de Ecuador por la Copa Sudamericana, espera repetir su buena actuación y encaminarse en el torneo albiceleste.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Lanús por la Copa de la Liga?

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos: 5.00 p. m. (ET) / 2.00 p. m. (PT)

México: 5.00 p. m.

Costa Rica: 4.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

Italia: 11.00 p. m.

Francia: 11.00 p. m.

Alemania: 11.00 p. m.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Lanús?

El duelo entre Boca Juniors vs. Lanús se transmitirá por las señales televisivas de TNT Sports. Del mismo modo, damos a conocer los demás canales para los diversos países del mundo:

Argentina: TNT Sports, ViX

Bolivia: ViX, ESPN

Brasil: NOW NET e Claro, Star+, ESPN4

Chile: ViX, ESPN Chile

Colombia: ViX, ESPN

Ecuador: ViX, ESPN

Internacional: AFA Play, Fanatiz International

México: Fanatiz Mexico, ViX

Paraguay: ESPN, ViX

Perú: ViX, ESPN

Estados Unidos: Paramount+, TyC Sports Internacional, ViX

Uruguay: ViX, ESPN

Venezuela: ESPN, ViX

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Lanús vía ESPN en Sudamérica?

Fuera de Argentina, si quieres ver el Boca Juniors vs. Lanús por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Lanús ONLINE GRATIS?

En caso de que quieras seguir la transmisión del cotejo Boca Juniors vs. Lanús por internet, debes sintonizar la señal de VIX, servicio de streaming. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Boca Juniors vs. Lanús: posibles alineaciones

Boca Juniors: Javier García; Luis Advíncula, Gastón Ávila, Marcos Rojo, Frank Fabra; Óscar Romero, Pol Fernández, Juan Ramírez; Sebastián Villa, Darío Benedetto y Exequiel Zeballos.

Lanús: Fernando Monetti; Braian Aguirre, Yonathan Cabral, Matías Pérez, Alexandro Bernabei; Ángel González, Tomás Belmonte, Maximiliano González, Lautaro Acosta; José Sand y José Manuel López.

¿Dónde se jugará el partido de Boca Juniors vs. Lanús?

El lugar donde se disputará el Boca Juniors vs. Lanús por la jornada 10 de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2022 es el Estadio La Bombonera, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 54.000 espectadores.