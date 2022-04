Fue pieza vital para que Perú regrese al Mundial y hoy no encuentra equipo

La selección peruana volvió a darle una alegría a todo un pueblo tras volver a un Mundial después de 36 años. En aquel entonces, Ricardo Gareca formó un equipo comprometido y sólido que logró una hazaña que parecía imposible. No obstante, el presente de uno de ellos no es para nada alentador.

Alberto Rodríguez, líder de la zaga peruana, fue uno de los pilares que devolvió a Perú a la tan ansiada cita mundialista que parecía esquiva para muchos de los peruanos. Lamentablemente, por el momento no logra encontrar equipo y con 38 años, todo parece indicar que tendrá que forzar su retiro, pese a que señaló que quería seguir jugando.

“Si yo no lo he dicho, obviamente que yo no me voy a retirar, entonces, todavía quiero seguir jugando ”, dijo el ‘Mudo’ en su salida de las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol en diciembre del año pasado.

PUEDES VER: Edison Flores da duras declaraciones sobre las ofertas de los jugadores tras Rusia 2018

¿Qué equipos mostraron interés por el ‘Mudo’?

Según dio a conocer Líbero, el defensa de 38 años estuvo en el radar del Unión Huaral, que actualmente disputa la Liga 2, y de algunos equipos de la Copa Perú.

¿Dónde jugó por última vez?

El ‘Mudo’ jugó por Alianza Atlético de Sullana durante 2021 tras ser parte de la campaña que pudo terminar con el descenso de Alianza Lima el año anterior. En el conjunto de Piura volvió a compartir equipo con Rinaldo Cruzado y Carlos Ascues, quienes también eran parte del plantel blanquiazul en dicha temporada.