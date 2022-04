Carlo Ancelotti sobre las declaraciones de Xavi Hernández: ¿Qué significa jugar bien?

Un paso más. Luego de eliminar al Chelsea de la Champions League, Real Madrid tendrá que concentrarse para su duelo liguero ante Sevilla. Previo a este cotejo, los medios locales centraron el debate alrededor de las formas de jugar y si el conjunto blanco mostraba un buen rendimiento colectivo. Al respecto, el entrenador Carlo Ancelotti salió al frente para responder a sus críticos.

“Tenemos un objetivo muy importante y estamos concentrados en esto. No me importa si dicen que jugamos bien o mal, me importa que el equipo pueda competir hasta el final y luchar hasta ganar títulos. (...) Pueden decir que somos los que más marcamos por Benzema y es verdad, pero solo es una de las verdades. La realidad es que queremos ganar y luchamos para ganar títulos”, sostuvo en conferencia de prensa.

Real Madrid es puntero de la liga española y está en semifinales de Champions. Foto: Rea Madrid

Esta controversia se desató luego de que Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, declarara que la obligación de su club no solo era ganar, sino también jugar bien. Los periodistas no desperdiciaron la ocasión para solicitar la opinión del italiano.

“¿Qué significa jugar bien? Cada uno tiene su opinión. La mía es hacerlo bien cuando tienes el balón y cuando no. Si haces una buena fase de defensa o muy buena, no significa que estás jugando bien si con el balón no lo estás haciendo bien. Y al revés”, manifestó.

Asimismo, dejó en claro cuál es su visión del fútbol. “Jugar bien significa hacer bien las dos cosas. El fútbol es atacar y defender. Se puede hacer con un bloque bajo, medio o con una presión alta. Esto es el fútbol para mí y nadie me puede cambiar la idea”, enfatizó.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs. Sevilla?

El partido Real Madrid vs. Sevilla se disputará este domingo 17 de abril a partir de las 2.00 p. m. (hora de Perú) por la fecha 32 de LaLiga Santander y tendrá como escenario el estadio Sánchez-Pizjuán.