Liberman culpa al Kun Agüero de exponer al juvenil Garnacho en la polémica de Messi y CR7

La eterna disputa por ‘definir’ si Cristiano Ronaldo o Lionel Messi es el mejor vuelve a encenderse en redes sociales. La victoria del Manchester United en la Premier League marcó la primera convocatoria del hispano-argentino Alejandro Garnacho y al final del partido este recibió un obsequio de CR7.

El juvenil decidió subir un mensaje a su cuenta de Instagram en el que mencionaba que el portugués es el mejor de todos los tiempos. Una publicación que no cayó nada bien para Sergio Agüero, quien le dejó un comentario: “Porque todavía no jugaste con Leo Messi, pa”. Sin embargo, la polémica no quedó ahí, pues el periodista Martín Liberman cuestionó el accionar del ‘Kun’ por exponer al menor.

Publicación de Alejandro Garnacho. Foto: captura Instagram Alejandro Garnacho

“Un tipo grande y con experiencia como Agüero no debía ‘incendiar’ ni exponer a un jovencito que está deslumbrado con su ídolo y compañero Cristiano Ronaldo. Cero tacto y comprensión. Déjenlo al pibe que diga lo que quiere. Basta de lavarles la cabeza. ¿Eres de Messi o de nadie?”, expresó el comunicador en su Twitter.

Respuesta de Martín Liberman al Kun. Foto: captura Twitter Martín Liberman

PUEDES VER: La dura revelación de Edison Flores sobre ofertas a los jugadores tras Rusia 2018

Asimismo, lamentó que esto ocurra con un jugador que todavía no define a qué selección representará en el futuro. “Pobre pibe. ¡Lo mal que la va a pasar si lo vuelven a convocar algún día! ¡Prohibido decir la verdad!”, añadió.

Recordemos que Lionel Scaloni convocó al extremo de 17 años para la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022. Si bien no pudo sumar minutos, logró compartir vestuario con Lionel Messi y los demás integrantes del plantel. Al ser un futbolista que también cuenta con la nacionalidad española, no se descarta que pueda representar a La Roja en los próximos años.