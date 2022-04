Irven Ávila resaltó la victoria de Cristal: “Tenemos carácter, no solo a nivel internacional”

En un partidazo lleno de goles y emociones, Sporting Cristal venció 6-4 a Deportivo Municipal por la fecha 10 de la Liga 1. Una de las figuras del encuentro fue Irven Ávila, quien tras el encuentro analizó el rendimiento del equipo y consideró que mostraron buen nivel durante todo el cotejo.

“Creo que este Cristal no solo juega estos primeros 30 minutos que por ahí se vio. Tratamos de ser intensos en todo el partido; trabajamos para eso porque al competir en ambos torneos (Liga 1 y Copa Libertadores) se necesita eso. Si jugamos así en el campeonato local, yo creo que vamos a sacar ventaja”, indicó en conferencia de prensa.

Asimismo, el exdelantero de Sport Huancayo indicó que el plantel busca revertir los malos momentos porque sienten que tienen la capacidad de hacerlo. “Sabíamos que no merecíamos estar abajo. Muchas veces nos tocó remar con resultados adversos; lo conversamos en la interna y dejamos en claro que no podíamos repetir esta misma historia. Estamos cansados de pasar por esas situaciones porque consideramos que no es justo por la manera como trabajamos, como jugamos y como entrenamos. Revertimos esa situación porque tenemos carácter, no solo a nivel internacional, sino también en el torneo local”, finalizó.

Sporting Cristal: próximo partido

Sporting Cristal visitará este viernes 22 de abril a Cienciano por la fecha 11 de la Liga 1. El partido se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido por GolPerú.

Tabla de posiciones de la Liga 1