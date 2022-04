¿Dónde ver el partido Tigres UANL vs. Toluca por la Liga MX?

Ver Tigres UANL vs. Toluca EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 16 de abril por la jornada 14 de la Liga MX 2022. El duelo comenzará a las 7.00 p. m. (hora peruana y mexicana) y se disputará en el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la ciudad de Monterrey.

El conjunto felino, segundo de la tabla, recibirá el sábado a los diablos rojos, octavos, en un duelo atractivo porque los dirigidos por Miguel Herrera buscarán sacar provecho de su condición de locales para mantenerse en la lucha por el liderato, mientras que Toluca intentará al menos empatar para seguir en la zona de los equipos que asumirán como locales la repesca.

Tigres UANL vs. Toluca: ficha del partido

Liga MX 2022 ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 16 de abril ¿Dónde? Estadio Universitario de Monterrey ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Blim TV, Afizzionados y DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Tigres UANL vs. Toluca por la Liga MX?

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 1.00 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 13.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 1.00 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver Tigres UANL vs. Toluca EN VIVO ONLINE GRATIS?

Tigres UANL vs. Toluca en Perú: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Peru

Tigres UANL vs. Toluca en México: Afizzionados, Blim TV

Tigres UANL vs. Toluca en Argentina: directvsports.com, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

Tigres UANL vs. Toluca en Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Tigres UANL vs. Toluca en Colombia: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia, directvsports.com

Tigres UANL vs. Toluca en cuador: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Ecuador, directvsports.com

Tigres UANL vs. Toluca en Estados Unidos: Univision, TUDN.com, TUDN USA, TUDN App, Univision NOW

Tigres UANL vs. Toluca en Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Tigres UANL vs. Toluca en Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, directvsports.com, DIRECTV Sports App.

¿Qué canal es Afizzionados?

Satélite

Sky: Canal 564 (SD) y Canal 1564 (HD).

Cable

Izzi: Canal 891 (HD) y Canal 503 (SD).

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Tigres UANL vs. Toluca ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Tigres UANL vs. Toluca por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

Tigres UANL vs. Toluca: probables alineaciones

Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Jesús Angulo, Juan Purata, Javier Aquino, Jesús Dueñas; Guido Pizarro, Rafael Carioca, Luis Quiñones, Florian Thauvin; André-Pierre Gignac y Carlos González.

Toluca: Gustavo Gutiérrez; Valber Huerta, Haret Ortega, Jorge Torres Nilo, Jorge Rodríguez, Raúl López; Claudio Baeza, Jordan Sierra, Alan Rodríguez; Leo Fernández e Ian González.

¿Dónde se jugará el partido de Tigres UANL vs. Toluca?

El lugar donde se disputará el Tigres UANL vs. Toluca por la jornada 14 de la Liga MX es el Estadio Universitario, ubicado en la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León, México.