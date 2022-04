¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal EN VIVO por la Liga 1 2022?

Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal EN VIVO se enfrentan en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 10 de la Liga 1 2022. El duelo arranca a las 3.30 p. m. y lo podrás seguir desde la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te brindará las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de este y otros partidos de hoy.

Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 16 de abril ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Alberto Gallardo ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal?

En territorio peruano, el juego Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal empezará a las 3.30 p. m.

PUEDES VER: Maguire pateó a Pogba en la cabeza al intentar rematar un tiro de esquina

Sporting Cristal tiene un duro reto en casa ante el puntero del campeonato. Luego de dos derrotas seguidas por Liga 1 y Copa Libertadores, el cuadro celeste buscará volver a festejar un triunfo que le permita remontar puestos en la tabla de posiciones para no renunciar a la pelea por el título del Torneo Apertura.

Los dirigidos por Roberto Mosquera perdieron a mitad de semana en su visita a la U. Católica de Chile con un penal polémico en los últimos minutos. Por el certamen doméstico, su rival más reciente fue César Vallejo, que le ganó 2-0 pese a jugar todo el segundo tiempo con dos hombres menos.

Los ediles, en cambio, vienen de una victoria por la mínima ante Carlos A. Mannuci, que les permitió llegar al primer puesto del torneo, en el que dominan con 20 unidades, una más que su escolta Binacional.

Sporting Cristal y Deportivo Municipal no se miden desde julio del 2021, cuando igualaron 1-1 por el Clausura. Según se registra en su historial, Muni no es capaz de ganarle a los rimenses desde el 2017.

PUEDES VER: La dura revelación de Edison Flores sobre las ofertas a los jugadores tras Rusia 2018

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal?

En la televisión peruana, el cotejo Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal irá por la señal de Gol Perú, canal que cuenta con la mayoría de derechos de transmisión de los choques en la Liga 1 2022.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal

Deportivo Municipal 1-1 Sporting Cristal | 30.07.21

Sporting Cristal 3-1 Deportivo Municipal | 13.04.21

Deportivo Municipal 1-1 Sporting Cristal | 08.10.20

Deportivo Municipal 0-1 Sporting Cristal | 15.09.19

Sporting Cristal 2-0 Deportivo Municipal | 31.03.19.

Alineaciones probables de Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal

Sporting Cristal: Solís, Madrid, Chávez, Merlo, Loyola, Castillo, Calcaterra; Yotún; Gonzales, Ávila y Liza.

Deportivo Municipal: Melián, Medina, Saravia, Trejo, Moreno, Peña, Solís, Ascues, Bazán, Ratto y Espinoza.

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal?

El escenario de este compromiso será el estadio Alberto Gallardo, recinto deportivo ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres.