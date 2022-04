[EN VIVO] Olimpia vs. 12 de Octubre: ¿a qué hora ver HOY duelo por Torneo Apertura de Paraguay?

MIRA AQUÍ EN VIVO Barcelona SC vs. Universitario | Ambos equipos se enfrentarán por la décima fecha del Torneo Apertura 2022 hoy, sábado 16 de abril. El duelo iniciará a las 4.30 p. m. (hora peruana) y 5.30 p. m. (hora paraguaya); y contará con la transmisión de Tigo Sports Paraguay. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Olimpia vs. 12 de Octubre: pronóstico

El cuadro de Olimpia llega a este duelo con el objetivo de reencontrarse con la victoria. El Decano viene de sufrir dos derrotas consecutivas. La primera fue al caer por segunda vez en el torneo local ante Nacional y luego ante Peñarol por la Copa Libertadores. Actualmente son cuartos con 14 puntos.

Por otra parte, 12 de octubre intentará conseguir su segunda victoria en el Apertura para salir de los últimos lugares. Los dirigidos por el uruguayo Sergio Órteman son penúltimos en la tabla con siete unidades. En la fecha pasada, igualaron en casa ante Resistencia 1-1.

Olimpia vs. 12 de Octubre: ficha del partido

Partido Olimpia vs. 12 de Octubre ¿Cuándo juegan? Sábado 16 de abril ¿A qué hora? 4.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Luis Alberto Salinas ¿En qué canal? Tigo Sports Paraguay

Olimpia vs. 12 de Octubre: posibles alineaciones

Olimpia: Gastón Olveira; Antolín Alcaraz, Víctor Salazar, Luis Felipe, Iván Torres, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Hugo Quintana, Fernando Cardozo, Derlis González y Jorge Recalde.

12 de Octubre: Rodrigo Giménez, César Benítez, Paulo Da Silva, Sixto Ramírez, Rodrigo Alborno, Jorge Núñez, Osmar Molinas, Aldo Vera, Jorge González, David Mendieta y Ronald Roa.

¿A qué hora ver Olimpia vs. 12 de Octubre EN VIVO?

El enfrentamiento entre Olimpia vs. 12 de Octubre por por la décima fecha del Torneo Apertura 2022 empezará a las 4.30 p. m. (Perú). Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo según tu ubicación.

México: 3.30 p. m.

Perú: 4.30 p. m.

Ecuador: 4.30 p. m.

Colombia: 4.30 p. m.

Bolivia: 5.30 p. m.

Venezuela: 5.30 p. m.

Argentina: 6.30 p. m.

Brasil: 6.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

¿En qué canal ver Olimpia vs. 12 de Octubre?

El partido entre Olimpia vs. 12 de Octubre será transmitido por la señal de Tigo Sports, canal oficial de los partidos de la Primera División de Paraguay.

¿Dónde ver Olimpia vs. 12 de Octubre ONLINE GRATIS?

Si es que no tienes las herramientas para seguir el clásico Olimpia vs. 12 de Octubre en Tigo Sports, no te preocupes, pues la web de La República Deportes te llevará el minuto a minuto de este apasionante encuentro. En esta nota encontrarás toda la información acerca de este choque.