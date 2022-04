¿A qué hora juegan Carlos A. Mannucci vs Cienciano EN VIVO por la fecha 10 de la Liga 1 2022?

Carlos A. Mannucci vs Cienciano EN VIVO se enfrentan por la fecha 10 del Torneo Apertura en la Liga 1 2022. El encuentro se disputará en el estadio Mansiche desde la 1.15 p. m., por la señal de Gol Perú. Para que no te pierdas la transmisión ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las formaciones iniciales de ambos clubes, el marcador actualizado y el resumen con el resultado final, ingresa a la web de La República Deportes.

Carlos A. Mannucci vs Cienciano: ficha del partido

Partido Carlos A. Mannucci vs Cienciano ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 16 de abril ¿A qué hora? 1.15 p. m. ¿Dónde? Estadio Mansiche ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Carlos A. Mannucci vs Cienciano?

El compromiso entre Carlos A. Mannucci vs Cienciano se llevará a cabo a partir de la 1.15 p. m. en todo el territorio peruano.

¿Qué canal transmite Carlos A. Mannucci vs. Cienciano?

La señal encargada de televisar el Carlos A. Mannucci vs Cienciano será Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de partidos de la Liga 1 2022.

¿Dónde ver Carlos A. Mannucci vs. Cienciano por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Carlos A. Mannucci vs. Cienciano por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Carlos A. Mannucci vs. Cienciano

Carlos A. Mannucci 1-3 Cienciano | 25.09.21

Cienciano 5-2 Carlos A. Mannucci | 03.05.21

Carlos A. Mannucci 0-2 Cienciano | 06.30.20

Cienciano 0-1 Carlos A. Mannucci | 18.12.18

Carlos A. Mannucci 5-2 Cienciano | 18.11.18.

Pronóstico de Carlos A. Mannucci vs. Cienciano

De acuerdo con las previsiones de las principales casas de apuestas para este Carlos A. Mannucci vs. Cienciano, el favorito a ganar en este cruce es el equipo cusqueño, que paga un máximo de 2,33 veces lo invertido si vence. En caso de empate, la cuota se eleva a 3,40, mientras que por el triunfo de los trujillanos la compensación alcanza 3,30.

¿Dónde juegan Carlos A. Mannucci vs. Cienciano?

El escenario donde se llevará a cabo el duelo será el estadio Mansiche, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Trujillo, con capacidad para acoger a 23.000 espectadores.