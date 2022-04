➤ Alianza Lima vs. Universitario: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Ver Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO y DIRECTO este domingo 17 de abril por la décima jornada del Aperutra 2022. El duelo comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y se disputará en el Estadio Monumental de Ate Vitarte.

Alianza Lima vs. Universitario: ficha del partido

Apertura 2022 - Fecha 10 Alianza Lima vs. Universitario ¿Cuándo juegan? Domingo 17 de abril de 2022 ¿A qué hora juegan? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Monumental ¿Dónde lo transmiten? GolPerú

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario?

El duelo Alianza Lima vs. Universitario está programado para las 3.00 p. m. (horario peruano).

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Universitario?

Si no quieres perderte el choque Alianza Lima vs. Universitario, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Universitario por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Alianza Lima vs. Universitario por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alianza Lima vs. Universitario: posibles alineaciones

Alianza Lima: Ángelo Campos; Oslimg Mora, Yordi Vílchez, Christian Ramos, Pablo Míguez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Oswaldo Valenzuela, Jairo Concha, Cristian Benavente, Hernán Barcos.

Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán; Ángel Cayetano, Gerson Barreto; Andy Polo, Hernán Novick, Piero Quispe; y Álex Valera.

Alianza Lima vs. Universitario: últimos enfrentamientos

¿Dónde juegan Alianza Lima vs. Universitario?

Alianza Lima vs. Universitario chocarán en el Estadio Monumental. Este recinto deportivo, que se ubica en el distrito limeño de Ate Vitarte, fue inaugurado el 2 de julio de 2000 y tiene capacidad para albergar a 66.000 espectadores.