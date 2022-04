¿Dónde ver EN VIVO el partido Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga Santander?

Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentarán desde las 2.00 p. m. (hora de Perú) por la jornada 32 de LaLiga Santander en el Estadio Sánchez-Pizjuán. El duelo será televisado por DirecTV Sports.

Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión de la liga española por internet ONLINE GRATIS en La República Deportes.

Real Madrid vs. Sevilla: previa

Real Madrid visitará al Sevilla por la fecha 32 de LaLiga Santander con la misión de llevarse la victoria para acercarse más al título del fútbol español. El entrenador de los madridistas, Carlo Ancelotti, habló en la previa del encuentro ante los sevillanos.

“Necesitamos ganar y sumar puntos porque La Liga no está acabada y todo el mundo está esperando el pinchazo del Real Madrid. Ojalá que no llegue. La Liga está abierta, tenemos ventaja y lo importante es sumar puntos mañana y los próximos partidos hasta que esté acabada. Cada partido puede ser una trampa”, señaló ‘Carletto’.

Asimismo, el DT de los merengues precisó que sus jugadores se encuentran bien luego del desgaste físico que tuvieron a mitad de semana en el partido ante Chelsea por la Champions League.

“Sabemos bien el valor del Sevilla, un equipo que lucha en la competición para intentar ganarla o acabar entre los cuatro primeros. Estamos preparados”, agregó el estratega.

Con información de EFE

Real Madrid vs. Sevilla: ficha del partido

Real Madrid vs. Sevilla Liga Santander ¿Cuándo juegan? Domingo 17 de abril ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora de Perú) ¿Dónde? Estadio Sánchez-Pizjuán ¿Canal? DirecTV Sports.

Últimos partidos del Real Madrid vs. Sevilla

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Sevilla?

México: 1.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

2.00 p. m. Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO el Real Madrid vs. Sevilla?

El Real Madrid vs. Sevilla podrás verlo EN VIVO vía DirecTV Sports, canal que cuenta con los derechos de transmisión de los encuentros de LaLiga Santander.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Real Madrid vs. Sevilla ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Real Madrid vs. Sevilla por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Selecciona la opción descargar e instálala

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV; así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.