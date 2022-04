Sergio Agüero firma contrato de exclusividad con Disney para la producción de contenido

Hace algunos meses, Sergio Agüero anunció su retiro del fútbol profesional debido a unos problemas cardiacos. Ante ello, el argentino se dedicó por completo a la generación de contenido digital a través de sus cuentas de Twitch y de YouTube, en las que tiene más de tres millones de seguidores en cada una.

Debido a su gran éxito en esta nueva faceta, el ‘Kun’ acaba de firmar un contrato de exclusividad con The Walt Disney Company para desarrollar programas para el canal de televisión de ESPN y las plataformas de streaming de Disney Plus y Star Plus en todo el territorio latinoamericano.

“Unirme a una compañía del nivel de Disney encaja perfecto en esa búsqueda. Pensamos muy parecido y todos los proyectos que estamos viendo para Disney, ESPN, Disney+ y Star+ son apasionantes. Vamos a hacer muchas cosas para múltiples plataformas y hasta con mi querido Krü Esports. Estoy muy entusiasmado con este acuerdo y listo para empezar a trabajar ”, declaró el exdelantero argentino para ESPN.

Por su parte, Diego Lerner, presidente de dicha compañía de entretenimiento en América Latina, indicó que el exjugador del Manchester City será un gran aporte para esta empresa debido a su gran carisma.

“Estamos muy entusiasmados y orgullosos por recibir a Sergio en nuestro equipo al que aportará todo su carisma, personalidad y gran actitud, agregando un valor extraordinario a nuestras propuestas que abarcarán todas las líneas de negocios de nuestra compañía. Bienvenido Kun a la familia Disney. Empieza un nuevo tiempo que será fascinante, que te tendrá como protagonista y que disfrutaremos todos”, señaló.