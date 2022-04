La dura revelación de Edison Flores sobre las ofertas a los jugadores tras Rusia 2018

No todo fue bueno. La histórica clasificación de la selección peruana para Rusia 2018 después de 36 años no solo despertó expectativa en los aficionados. La máxima cita deportiva fue muy esperada para los jugadores de la Blanquirroja debido a que la consideraban una vitrina para arribar a un liga competitiva; sin embargo, según reveló Edison Flores, el panorama fue muy distinto.

“Todos pensamos que cada uno de los jugadores, después del Mundial (Rusia 2018), se iba a ir a Europa, a equipos un poco más importantes o mitad de tabla, pero al final nunca llegó absolutamente nada”, mencionó en diálogo con Movistar Deportes.

Si bien el volante de 27 remarcó que no buscaban recalar en las competiciones top, indicó que sí les sorprendió que no asomaran las propuestas. “No es que nosotros no hayamos querido la posibilidad de ir a la Premier League o Liga Española, solamente que no llegó”, acotó.

A menos de dos meses para disputar el repechaje del Mundial Qatar 2022, se espera que el ‘Orejas’ esté presente en la relación de jugadores que viajarán a Doha. El mediocampista del D. C. United fue uno de los futbolistas más determinantes en el tramo final de las Eliminatorias Qatar 2022.

¿Cuándo juega Perú el partido por el repechaje?

El seleccionado peruano enfrentará su partido decisivo por su pase al Mundial entre el 13 y 14 de junio del 2022. La fecha se definirá una semana después del encuentro entre EAU (Emiratos Árabes Unidos) y Australia, que se llevará a cabo el 7 de junio. Asimismo, el resultado de este partido definirá al oponente de la Bicolor.