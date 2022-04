El conmovedor mensaje de la esposa de Miguel Araujo luego del ascenso del Emmen

Muy orgullosa. Miguel Araujo vive uno de los momentos más importantes de su carrera. El central de la selección peruana logró el ascenso con el FC Emmen de los Países Bajos y ha recibido diversas muestras de afecto. Uno de los mensajes más emotivos llegó de parte de su esposa, Jacqueline Palomino, quien reveló los duros momentos que afrontó el futbolista durante la temporada.

“Recuerdo el año pasado en mayo. Llegabas de un partido en el que habían descendido. Te quedaste en la puerta de la casa y empezaste a llorar. Nos abrazamos. Hoy, la historia se repite. Se me caen las lágrimas pero de felicidad. Lo lograste. Jamás lo dudaste. Te pusiste la camiseta de FC Emmen y lo sacaste a flote junto a tus compañeros. Orgullosa de este equipo”, manifestó en su cuenta de Instagram.

Mensaje de la esposa de Miguel Araujo. Foto: captura Twitter Jacqueline Palomino

No conforme con esto, en las siguientes líneas, expresó el próximo objetivo que debe tener la institución. “Esto no queda aquí. Emmen va para campeón. El próximo partido con la gloria de Dios. De verdad te admiro. Eres un grande. No olvidaré tus palabras. Amén”, agregó.

PUEDES VER: La dura revelación de Edison Flores sobre las ofertas a los jugadores tras Rusia 2018

Cabe resaltar que el ex Alianza Lima se convirtió en uno de los elementos más importantes del plantel. En lo que va de la temporada, registró 26 partidos disputados en la liga local -titular en 25 de estos- y logró anotar en cuatro ocasiones.

Asimismo, su buen nivel le permitió ser considerado por Ricardo Gareca para representar a la Blanquirroja en las Eliminatorias. Si bien no se ha confirmado la relación de jugadores que viajarán a Doha para el repechaje del Mundial Qatar 2022, se espera que el deportista de 27 integre la nómina.

¿Cuándo juega Perú el partido por el repechaje?

La Bicolor jugará su decisivo cotejo por el pase al Mundial Qatar 2022 entre el 13 y 14 de junio del 2022. La fecha se definirá una semana después del encuentro entre EAU (Emiratos Árabes Unidos) y Australia, que se llevará a cabo el 7 de junio. Asimismo, el resultado de este duelo decretará al oponente del combinado nacional.