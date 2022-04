Roberto Martínez sobre Sergio Markarían: “No lo dejé entrar al velorio de mi mamá”

Roberto Martínez jugó en grandes equipos del fútbol peruano, entre los que destaca su paso por Universitario de Deportes. El exfutbolista brindó una entrevista para el programa de Luis el ‘Cuto’ Guadalupe en el canal de Youtube del Trome y reveló un impase que tuvo con Sergio Markarían durante la época en la que pertenecía al club merengue.

Todo empezó cuando el exvolante quedó suspendido para un duelo ante Unión Minas en Cerro de Paco. Sin embargo, el técnico uruguayo quiso que igual viaje con el plantel a pesar de que no podía jugar.

“Me sacaron la quinta amarilla en Lima y venía Cerro de Pasco. Markarián me dice: ‘Tú te has hecho sacar la amarilla para no viajar’ . Yo le dije que no y él me hace viajar igual para acompañar al equipo”, contó Martínez.

No obstante, él decidió no ir con el equipo debido al delicado estado de salud en el que estaba su madre, lo que causó la incomodidad del ‘Mago’.

Posteriormente, mientras se encontraba en Huánuco, Gisela Valcárcel, su esposa en ese momento, lo llamó y le informó que su mamá estaba grave, por lo que le envió una avioneta para que venga a Lima de inmediato.

“En la avioneta nos vinimos el ‘Puma’, el doctor Alva, Miguel Silva y yo. Llego y la veo a Gisela y a su hermana vestidas de negro; ahí me di cuenta (que su madre había fallecido)” , relató.

¿Por qué Roberto Martínez no dejó entrar a Markarían al velorio de su madre?

Tras este lamentable hecho, Sergio Markarían quiso asistir al velorio de la madre de Roberto Martínez. Sin embargo, el exfutbolista no dejó ingresar al técnico uruguayo por no confiar en él.