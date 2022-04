Viera sobre el buen presente de Alianza Atlético: “Ni el Real Madrid logra algo así”

Luego de la gran victoria de Alianza Atlético por 2-0 sobre Binacional, en el estadio Melanio Coloma por la fecha 10 de la Liga 1 Betsson 2022, el técnico Mario Viera se refirió al buen encuentro de sus dirigidos y mencionó que no es fácil mantener un invicto con equipos que pelean por el mismo objetivo.

El entrenador uruguayo declaró en Gol Perú que lo más fuerte de este equipo es la fortaleza mental de los jugadores. “Son partidos que uno lo va padeciendo y había que salir a ganar. Este equipo está muy fuerte y creo que esa fortaleza hace que el que entre o al que le toque quedarse afuera va a estar siempre dándole para adelante al grupo. Desde ahí nace todo. Todo sistema táctico y modelo de juego, si no hay un estado de ánimo importante, no se saca (el resultado)” .

Por otro lado, Viera indicó que de no empatar ante Deportivo Municipal en Sullana, hubieran conseguido la totalidad de los puntos de local. “A pesar de que vamos invictos en nuestra casa, cosa que no es fácil, ni el Real Madrid logra algo así, el otro día se nos escapó otro triunfo en los últimos minutos y podríamos estar hablando de que hemos ganado el 100% de los puntos aquí, si no hubiésemos padecido el descuento la otra vez. Pero, era fundamental (el triunfo) para que haya tranquilidad en los jugadores y crean lo que pueden hacer dentro de las canchas”, puntualizó.

La escuadra de Alianza Atlético será ante la Asociación Deportiva Tarma por la onceava jornada del fútbol peruano. El duelo se disputará el próximo domingo 24 de abril en el Estadio Huancayo.