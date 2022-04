➤ TRANSMISIÓN UTC vs. Cantolao EN VIVO ONLINE GRATIS por internet

Ver UTC vs. Cantolao EN VIVO y DIRECTO este viernes 15 de abril por la décima jornada del Apertura 2022. El duelo comenzará a las 3.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón, ubicado en la ciudad de Cajamarca.

UTC vs. Cantolao: ficha del partido

Apertura 2022 - Fecha 10 UTC vs. Cantolao ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 15 de abril de 2022 ¿A qué hora? 3.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Héroes de San Ramón ¿Dónde lo transmiten? GolPerú

¿A qué hora juegan UTC vs. Cantolao?

UTC vs. Cantolao se verán las caras por la Liga 1 Betsson desde la 3.30 p. m. en las instalaciones del Estadio Héroes de San Ramón este viernes 15 de abril.

¿Qué canal transmite UTC vs. Cantolao?

La señal encargada de televisar el encuentro UTC vs. Cantolao será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver UTC vs. Cantolao por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de UTC vs. Cantolao por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

UTC vs. Cantolao: últimos enfrentamientos

¿Dónde juegan UTC vs. Cantolao?

El duelo entre UTC vs. Cantolao se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón. Este recinto deportivo se ubica en la ciudad de Cajamarca, fue inaugurado en 1942 y tiene capacidad para albergar a 18.000 espectadores.

