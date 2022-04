La xavineta eliminada de la Europa League: ¿casualidad o se veía venir?

El FC Barcelona protagonizó otra noche de horror en un torneo internacional. Esta vez, en la Europa League. En un torneo donde se veía ampliamente favorito, cayó ante el Eintracht Frankfurt, noveno de la Bundesliga. Esta situación dejó mal parado a Xavi Hernández y a todo el equipo que, por séptimo año consecutivo, quedó eliminado de una competición europea.

Si bien el cuadro blaugrana venía mejorando su juego de la mano del campeón del mundo , con goleadas ante el Real Madrid y Atlético, los resultados en los distintos campeonatos no han acompañado este ascenso: eliminados de la Champions League, Supercopa de España, Copa del Rey, ahora fuera de Europa y, en Liga Santander, a 12 puntos del equipo de Ancelotti. Si se analiza desde el aspecto objetivo, la xavineta no ha sido la mejor.

Exceso de confianza

Xavi durante el partido. Foto: EFE.

Desde algunos sectores de la afición blaugrana, se daba por descontado el primer título culé en Europa League. Los rivales no venían bien en sus ligas y su juego no era tan vistoso como el de ellos. La gran prueba de este exceso de confianza, al menos por parte del público, fueron los más de 20.000 espectadores alemanes en el Camp Nou, algo impensado cuando ellos solo tenían 5.000 entradas disponibles y el Barza se jugaba la clasificación a semifinales.

Desde el aspecto futbolístico, se vio una gran pasividad en el juego catalán, ya que no lograban profundidad en ataque y el tránsito era lento . A ello no se puede quitar el gran nivel de la escuadra alemana, que jugó su mejor partido de los últimos años, siendo realmente conscientes de lo que representaba la eliminatoria.

El parón de selecciones los detuvo

Aubameyang fue la figura del clásico español. Foto: LaLiga

Antes de la fecha FIFA, el cuadro blaugrana había ganado siete de sus últimos ocho partidos, cuatro de ellos por cuatro goles. El último gran cotejo fue ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, una victoria que ilusionaba a los hinchas azulgranas con el regreso del fútbol total.

Pero, tras la jornada de selecciones, el equipo sufrió para sacar los resultados, como las victorias muy justas ante Sevilla y Levante por Liga, y siendo superados en el juego en toda la eliminatoria ante el Frankfurt. El ritmo se cortó.

¿Efecto Koeman?

Ronald Koeman solo consiguió un título con el FC Barcelona, la Copa del Rey. Foto: EFE

La primera temporada de Ronald Koeman no fue la mejor, ya que el Barcelona perdió la liga en las últimos fechas, cayó duramente en Champions y perdió casi todos los mano a mano ante los equipos grandes. Lo único que lo salvó para continuar un año más fue conseguir la Copa del Rey.

Si bien Joan Laporta le dio el respaldo, era evidente que él no tenía el nivel correspondiente para seguir al mando del equipo, más aún sin Messi. Es por ello que la duda por traer a Xavi al final pasó factura. ¿Qué sería del equipo si el español llegaba antes? Falló dirigencial.

Messi no fue una ausencia más

Lionel Messi es el máximo goleador de la historia del FC Barcelona. Foto: AP

Con la no renovación de Lionel Messi y su posterior partida al PSG, no fue una situación cualquiera. Una cosa es el Barza con un crack mundial y otra cosa es no tener ninguno. La llegada de Xavi nubló a algunos hinchas que veían cómo el equipo funcionaba sin jugar con un ‘distinto’. Al finalizar la temporada, aquella primera vez sin el argentino fue peor que cualquiera, incluso en la que él haya participado.

Es aquí dónde se responde la pregunta: ¿la eliminación de la Europa League es un hecho aislado o se veía venir? Se veía venir. Xavi y el buen juego ilusionaban, pero no era suficiente.

¿Cuándo juega el FC Barcelona?

El cuadro azulgrana recibe, este lunes 18 de abril, al Cadiz por la fecha 32 de la Liga Santander. El encuentro se jugará en el Camp Nou a las 2.00 p. m. (hora peruana).

Tabla de posiciones de la Liga Santander