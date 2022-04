La dura medida que tomará el presidente del Barcelona tras la ‘invasión alemana’ en el Camp Nou

FC Barcelona perdió 3-2 ante el Eintracht Frankfurt y quedó eliminado de la Europa League 2021-2022. En este partido, una gran cantidad de hinchas del cuadro alemán estuvieron presentes en las tribunas del Camp Nou, algo que causó la molestia de la directiva culé.

Ante ello, Joan Laporta, presidente del cuadro azulgrana, anunció que tomarán medidas drásticas para que esto no vuelva a ocurrir. “Las entradas europeas serán nominativas a partir de ahora. Lo de ayer no va a suceder nunca más en el Camp Nou. Incomoda a los socios con una actitud normal, pero no nos queda más remedio” , indicó para TV3.

Eso quiere decir que, a partir de ahora, los boletos para los partidos internacionales del conjunto español tendrán el nombre y el número del documento de identidad del hincha, con el fin de evitar la reventa.

¿Cómo fue que miles de hinchas del Eintracht Frankfurt ‘invadieron’ el Camp Nou?

Según las cifras publicada por el FC Barcelona, solo se habían destinado 5.000 entradas para los hinchas del Eintracht Frankfurt para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League.

Joan Laporta explicó las razones por las que una gran cantidad de aficionados del cuadro alemán acudieron al estadio Camp Nou, a pesar de que solo se podían comprar boletos para este duelo desde territorio español.

“Las 34.440 entradas que el club puso a la venta, que corresponden a las que los abonados se acogieron a la excedencia, eran entradas que incorporaban la restricción de que no podían ser compradas con tarjetas de crédito alemanas ni desde ninguna dirección IP de ese país. Los que compraron las entradas las hicieron llegar a los alemanes, esto es una evidencia” , declaró a TV3.

.