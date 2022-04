Bernardo Cuesta, el más querido

Arequipa. Bernardo Cuesta ya no es más el jugador al que le decían “mudo”. Cuando llegó a Melgar, en el año 2012, era un muchacho tímido que con palabras entrecortadas contaba a la prensa que llegada desde su natal Álvarez, en Argentina, por pedido del entrenador de aquel entonces, Julio Zamora.

“Vengo a ganarme un lugar en el equipo”, dijo hace diez años luego de un entrenamiento en la Unsa aquel joven sin barba, blanco como una nube, nervioso al verse rodeado de tanta prensa.

Pasó mucho tiempo entre idas y venidas al club Melgar. Hoy el argentino está cada vez más metido en el corazón del hincha melgariano. Cuando no juega, hay sequía de goles, el equipo no se entiende, no hay motivación. Hace falta su liderazgo, el empuje para lograr la victoria y sobre todo sus goles. No es que siempre esté rompiendo redes rivales, pero cuando está en la cancha lo más probable es que Melgar gane.

El miércoles fue premiado por uno de los patrocinadores que tiene la Copa Sudamericana. Recibió un reconocimiento especial y el aplauso de los hinchas en las tribunas. Cuesta tiene tanta humildad como festejos con la camiseta “rojinegra”, 141 goles, por eso es que luego del triunfo ante River Plate dijo que el “trabajo de todos sus compañeros en la cancha fue premiado con un justo 2-0 a favor”.

Además, es el máximo artillero de clubes peruanos en Copa Sudamericana con 11 anotaciones, superando a Germán Carty quien hizo 8 en la gran campaña de Cienciano en el 2003.

“Fue importante sacar ventaja pronto para manejar el partido. Hubo momentos en los que dimos espacios y lo sufrimos. Sin embargo, trabajamos bien y el equipo tuvo la capacidad de resolverlo y ganar los tres puntos, que es lo más importante”, dijo el goleador.

“Sabemos de la jerarquía y el nombre que tiene Racing, pero de local tenemos que ser más fuertes”, aumentó con respecto al equipo argentino líder del grupo en la Copa Sudamericana.

Hay que destacar que Cuesta no solo levanta las tribunas cuando mete el balón en el arco rival. Durante el partido ante River Plate, hizo una jugada magistral frente al sector de occidente. Cuidando la ventaja en el marcador, quitó la pelota a los uruguayos, la dominó, la pegó a sus pies. Rodeado de tres rivales hizo la gambeta, no perdió la pelota, ganó valiosos minutos. Finalmente, remató con furia, el balón rebotó en el rival y se fue al lateral.

La gente gritó la jugada como si hubiera anotado un gol. Las voces de aliento no pararon hasta el final del compromiso en el que “Bernie”, dejó la cancha.

El claro reflejo de la estima y respeto que le tienen sus compañeros de equipo se manifestó en conferencia de prensa: “Bernardo es nuestro capitán, un ejemplo para todos. Se ha ganado la admiración de todos los que somos Melgar y también de la gente, eso es fundamental para el equipo”, dijo Alexis Arias, otro de los referentes de Melgar y quien lleva la cinta de capitán cuando Cuesta no está en la cancha. Por lo visto, Cuesta tiene cuerda para rato, mientras espera el nacimiento de su primer hijo varón. Todo indica que se quedará en Arequipa.v