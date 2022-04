América vs. Tijuana EN VIVO por la fecha 14 de la Liga MX 2022: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO América vs. Tijuana | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 14 de la Liga MX 2022 HOY, viernes 15 de abril. El duelo iniciará a las 9.06 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de Fox Sports y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

América vs. Tijuana: posibles alineaciones

América: Guillermo Ochoa, Luis Fuentes, Jorge Meré, Sebastián Cáceres, Jorge Sánchez, Richard Sánchez, Diego Valdés, Alejandro Zendejas, Alvaró Fidalgo, Henry Martín y Roger Martínez.

Tijuana: Jonathan Orozco, Lisandro López, Víctor Guzmán, Víctor Loroña, Bryan Angulo, Marcel Ruiz, Rivera, Renato Ibarra, Joaquín Montecinos, Domínguez y Ferreyra.

América vs. Tijuana: ficha del partido

Liga MX 2022 América vs. Tijuana ¿Cuándo juegan? HOY, viernes 15 de abril ¿A qué hora ver? 9.06 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Fox Sports y Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio Caliente

¿A qué hora juegan América vs. Tijuana?

El encuentro entre América vs. Tijuana se jugará este viernes 15 de abril desde las 9.06 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu zona:

México: 8.06 p. m.

Perú: 9.06 p. m.

Colombia: 9.06 p. m.

Ecuador: 9.06 p. m.

Bolivia: 10.06 p. m.

Venezuela: 10.06 p. m.

Chile: 10.06 p. m.

Paraguay: 10.06 p. m.

Argentina: 11.06 p. m.

Uruguay: 11.06 p. m.

Brasil: 11.06 p. m.

¿En qué canal ver América vs. Tijuana?

En territorio mexicano, el cotejo América vs. Tijuana se podrá ver por la señal del canal Fox Sports, que tiene a su cargo la transmisión de gran cantidad de duelos del campeonato azteca.

Argentina: Fox Sports 2 y Star Plus

Bolivia: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

México: Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App y Fanatiz México

Paraguay: Star Plus

Perú: Star Plus

Estados Unidos: Fox Sports App, Fox Soccer Plus y Fox Deportes

Uruguay: Star Plus

Venezuela: Star Plus

¿Cómo ver Fox Sports EN VIVO?

Argentina: canal 605 y 1605 (DirecTV), canal 17, 101 y 1013 (Telecentro), canal 12, 101 y 1001 (Supercanal), canal 24, 102 y 820 (Express), canal 15 y 610 (Cablevideo Digital).

Bolivia: canal 517, 110 y 516 (Inter Satelital), canal 46 y 58 (Entel), canal 502 y 709 (Tigo).

Chile (Fox Sports 1): canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 485 y 889 (Movistar TV), canal 178 y 478 (Claro TV), canal 241 (Entel TV HD), canal 518 (TuVes HD).

Colombia: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 513, 516 y 1513 (Claro TV).

Ecuador: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 18 (Cable Union).

Paraguay: canal 106 y 107 (Personal TV), canal 401 (Tigo satélite), canal 106 y 716 (Tigo cable).

Perú: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 32 y 1704 (Claro TV satélite), canal 61 y 520 (Claro TV cable), canal 501 y 744 (Movistar TV).

Uruguay: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 742 y 826 (Nuevo Siglo).

Venezuela: canal 501 (CANTV), canal 110 Y 1110 (Inter satélite), canal 58 y 190 (Inter cable), canal 35 y 151 (TV Zamora).

¿Cómo ver América vs. Tijuana en Star Plus?

Para que no te pierdas la transmisión del América vs. Tijuana por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el América vs. Tijuana?

Para acceder a Star Plus para ver el América vs. Tijuana, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde se juega el partido América vs. Tijuana?

El encuentro entre América vs. Tijuana se disputará en el Estadio Caliente, el cual es un estadio de fútbol ubicado en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Es la sede como local del Club Tijuana que participa en la Liga MX del fútbol mexicano. Está ubicado en el exhipódromo de Agua Caliente.