El América de México quiso al ‘Tigre’ Gareca

Ricardo Gareca se encuentra en su natal Argentina gozando de algunos días libres, tras el final de las Eliminatorias a Qatar 2022. Como es de costumbre, el estratega de la selección peruana habló con la prensa argentina y se reencontró con su amigo personal Óscar Ruggeri.

El ‘Tigre’ habló sobre la actualidad de la ‘Bicolor’ rumbo al repechaje, pero el tema que más llamó la atención fue el propuesto por Ruggeri, quien aseguró que el América de México quiso contar con los servicios del estratega de la ‘Blanquirroja’.

“Me llamaron para que le hable y lo lleve a un equipo. Si Perú no clasificaba tenía una banda de lugares al América de México, por ejemplo. Él no sabía, ¿para qué le voy a decir si está clasificando? Si hubiera quedado afuera...”, señaló Ruggeri.

Gareca no quiso expresarse al respecto, aunque dijo que Ruggeri le insiste que se retire como entrenador de fútbol tras el Mundial de Qatar 2022.

“Este es el último año que diriges, vienes acá, nos vamos con el barco, nos sentamos en una pazaa y te cambia la vida”, señaló Gareca sobre la propuesta del campeón mundial con Argentina en 1986.

El ‘Tigre’ además reflexionó que la carrera futbolística pasa muy rápido y los futbolistas deben aprender a aprovechar su momento. En ese sentido, puso como ejemplo su propia experiencia.