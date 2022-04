La decepción de Xavi Hernández tras quedar eliminado de la Europa League con el Barcelona

Barcelona quedó eliminado de la Europa League a manos del Eintracht Frankfurt. Los culés cayeron 2-3 ante el conjunto alemán y le dijeron adiós al sueño de ganar el segundo torneo más importante de clubes europeos. Tras la eliminación, Xavi Hernández -DT azulgrana- conversó con la prensa y admitió sentirse bastante decepcionado.

El estratega español reconoció que no pudieron encontrarle la vuelta a la llave. “No hemos sabido atacar. Al igual que en la ida, no hemos sabido contrarrestarlos. Fuimos mazazo tras mazazo y al final hemos tirado de la heroica con dos goles” declaró a Movistar+ de España.

Xavi destacó la efectividad del conjunto alemán. “Hemos tenido el control del balón pero no hemos podido generar situaciones. Ellos nos han causado daño con poco y estos errores se pagan a nivel europeo”, señaló. El técnico ‘culé' expresó su sentir tras no poder seguir en carrera por el título de la Europa League.

Eso sí, Hernández no considera un fracaso la eliminación de la Europa League. “Siento una decepción muy grande pero tenemos que seguir”, expresó. Finalmente, el técnico blaugrana no dudó en referirse a la otra sorpresa del día: la masiva llegada de hinchas alemanes al Camp Nou. “Esperábamos una audiencia de 70.000 u 80.000 culés, pero parecía una final en campo neutral”, sentenció.