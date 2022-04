¿Dónde ver el partido The Strongest vs. Athletico Paranaense por la Copa Libertadores?

Ver The Strongest vs. Athletico Paranaense EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 14 de abril por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. El duelo comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Arena da Baixada de la ciudad de Curitiba. El minuto a minuto con fotos y videos será transmitido en La República Deportes.

¿Cómo llega The Strongest ante Athletico Paranaense?

Los brasileños, que empataron 0-0 con Caracas en su estreno copero, llegan al partido con la contratación de última hora del entrenador Fábio Carille, campeón del Brasileirao 2017 con Corinthians, tras haber perdido a dos orientadores desde este último domingo.

Alberto Valentim, con el que ganaron la Sudamericana 2021, fue destituido este fin de semana luego de perder 4-0 con Sao Paulo en el comienzo liguero. El club anunció al auxiliar Luis González como sustituto, pero el exjugador argentino renunció tras permanecer 24 horas en el cargo.

¿Cómo llega Athletico Paranaense ante The Strongest?

The Strongest quiere mejorar sus estadísticas en Brasil, donde jugó en 15 ocasiones, con un balance de 14 derrotas y una única victoria (en 2016 contra Sao Paulo). Para el duelo en Curitiba, el Tigre contará con el centrocampista Bautista Cascini, quien se perdió el partido contra Libertad por no estar aún inscrito. También regresa Rodrigo Amaral, recuperado de molestias físicas, mientras que Henry Vaca es duda.

The Strongest vs. Athletico Paranaense: ficha del partido

The Strongest vs. Athletico Paranaense Copa Libertadores 2022 ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 14 de abril ¿Dónde? Estadio Arena da baixada de Curitiba ¿A qué hora? 5.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan The Strongest vs. Athletico Paranaense por la Copa Libertadores 2022?

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos: 5.00 p. m. (ET) / 2.00 p. m. (PT)

México: 5.00 p. m.

Costa Rica: 4.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

Italia: 11.00 p. m.

Francia: 11.00 p. m.

Alemania: 11.00 p. m..

¿Dónde ver The Strongest vs. Athletico Paranaense EN VIVO ONLINE GRATIS?

The Strongest vs. Athletico Paranaense en Perú: ESPN, Star+

The Strongest vs. Athletico Paranaense en Bolivia: Star+, ESPN

The Strongest vs. Athletico Paranaense en Brasil: Star+, GUIGO, NOW NET e Claro, ESPN

The Strongest vs. Athletico Paranaense en Argentina: Fox Sports Argentina, Star+

The Strongest vs. Athletico Paranaense en Chile: Star+, Fox Sports 1 Chile

The Strongest vs. Athletico Paranaense en Ecuador: ESPN, Star+

The Strongest vs. Athletico Paranaense en Paraguay: Star+, ESPN

The Strongest vs. Athletico Paranaense en Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

The Strongest vs. Athletico Paranaense en Uruguay: Star+, ESPN

The Strongest vs. Athletico Paranaense en Venezuela: Star+, ESPN.

¿Qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver The Strongest vs. Athletico Paranaense en Sudamérica vía ESPN?

Si quieres ver el The Strongest vs. Athletico Paranaense por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver The Strongest vs. Athletico Paranaense ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido The Strongest vs. Athletico Paranaense por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el The Strongest vs. Athletico Paranaense?

Para acceder a Star Plus y ver el The Strongest vs. Athletico Paranaense debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes

The Strongest vs. Athletico Paranaense: alineaciones probables

The Strongest : Vizcarra; Wayar, Castillo, Banegas, Aponte; Saucedo, Calleros, Cascini; Vaca, Esparza y Triverio. DT: Cristian Leonel Diaz.

Athletico Paranaense : Bento; Orejuela, Pedro Henrique, Halter, Abner; Hugo Moura, Cristian, Terans; Cuello, Cirino y Vitor Bueno. DT: Fábio Carille.

¿Dónde se jugará el partido de The Strongest vs. Athletico Paranaense?

El lugar donde se disputará el The Strongest vs. Athletico Paranaense por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 es el Estadio Arena da Baixada, ubicado en la ciudad de Curitiba, estado de Paraná.