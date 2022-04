¿Qué canal transmite Atalanta vs. RB Leipzig HOY por cuartos de final de la Europa League?

Atalanta vs. RB Leipzig EN VIVO se enfrentan a partir de las 11.45 a. m. (hora de Perú) por la vuelta de cuartos de final en la Europa League 2021-22. El compromiso se disputará en el Gewiss Stadium, vía ESPN 2 y Star Plus, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las formaciones iniciales, el marcador actualizado y el resumen con el resultado final de este compromiso.

En el partido de ida, jugado en Alemania, ambos equipos terminaron igualando 1-1. En aquella oportunidad, Luis Muriel (17′) abrió el marcador para el conjunto italiano; sin embargo, el defensor italiano Davide Zappacoste (58′) terminaría anotanto en propia puerta, dandole el empate al Leipzig.

Atalanta vs. RB Leipzig: ficha del partido

Partido Atalanta vs. RB Leipzig ¿Cuándo juegan? Jueves 14 de abril ¿A qué hora? 11.45 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Gewiss Stadium ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

Atalanta vs. RB Leipzig: posibles alineaciones

Atalanta: Musso; Palomino, Demiral, Scalvini; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Hateboer; Pasalic, Malinovsky o Pessina; Muriel.

Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angeliño; Dani Olmo; Nkunku, André Silva.

¿A qué hora ver Atalanta vs. RB Leipzig EN VIVO?

El enfrentamiento entre Atalanta vs. RB Leipzig por la UEFA Europa League empezará a las 11.45 a. m. (Perú). Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo según tu ubicación.

Perú: 11.45 a. m.

Chile: 12.45 p. m.

Argentina: 1:45 p. m.

Brasil: 1:45 p. m.

Uruguay: 1:45 p. m.

Colombia: 11.45 a. m.

Ecuador: 11.45 a. m.

Venezuela: 12.45 p. m.

Paraguay: 12.45 p. m.

¿En qué canal ver Atalanta vs. RB Leipzig EN VIVO?

Perú: ESPN 2 y Star Plus

Chile: ESPN, Star Plus

Argentina: ESPN2, Star Plus

Uruguay: ESPN, Star Plus

Colombia: ESPN, Star Plus

Ecuador: ESPN, Star Plus

Venezuela: Star Plus

España: Movistar+.

¿Dónde ver Atalanta vs. RB Leipzig EN VIVO vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital).

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo).

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV).

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV).

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV).

Paraguay: canal 104 (Tigo).

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV).

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV).

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Atalanta vs. RB Leipzig ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Atalanta vs. RB Leipzig por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no logres ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Atlanta vs. RB Leipzig?

El cotejo entre ambos clubes se llevará a cabo en el Gewiss Stadium, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Bérgamo, con capacidad para 25.000 espectadores.