¿A qué hora juega Barcelona vs. Eintracht Frankfurt, vía Star Plus, por la Europa League?

Barcelona vs. Eintracht Frankfurt EN VIVO se miden este jueves 14 de abril por la vuelta de los cuartos de final en la Europa League 2021-22. El cotejo se disputará desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Camp Nou por la señal de Star Plus, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE, con las formaciones iniciales, el relato minuto a minuto y los videos de goles, a través de La República Deportes.

Barcelona vs. Eintracht Frankfurt: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Eintracht Frankfurt ¿Cuándo juegan? Jueves 14 de abril ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Camp Nou ¿En qué canal? ESPN, Star Plus

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Eintracht Frankfurt?

En Perú, el Barcelona vs. Eintracht Frankfurt se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Eintracht Frankfurt?

En Sudamérica, el canal encargado de televisar el Barcelona vs. Eintracht Frankfurt será ESPN.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: Star+, ESPN, NOW NET e Claro, GUIGO

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Fox Sports, Fox Sports Premium

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TUDN, Unimás

España: Movistar+ Liga de Campeones, M+. Liga de Campeones UHD, M+ Liga de Campeones 2, RTL (Movistar+ Astra), LaLiga TV.

¿Dónde ver Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por internet?

En caso de que quieras seguir la transmisión del Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por internet, debes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los partidos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo suscribirse a Star Plus para ver Barcelona vs. Eintracht Frankfurt?

Si deseas ver Barcelona vs. Eintracht Frankfurt a través de Star Plus, debes acceder a este servicio con tu cuenta. Para crear una, ingresa a la página web oficial, registra tus datos personales, escoge el plan que más se acomode a tus posibilidades y ya tendrás a tu disposición los contenidos que se ofrecen.

¿Cuánto cuesta Star Plus?

Estos son los planes que Star Plus pone a tu disposición para contratar el servicio y disfrutar de Barcelona vs. Eintracht Frankfurt, así como otros contenidos deportivos y de entretenimiento.

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

¿Cuál es la programación de Star Plus?

Además del Barcelona vs. Eintracht Frankfurt, en Star Plus podrás ver partidos de diferentes competencias en América y Europa, disciplinas como tenis, básquetbol, automovilismo, etc. También encontrarás películas, documentales, series, entre otras producciones.