River Plate vs. Fortaleza EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido de la Copa Libertadores?

MIRA AQUÍ EN VIVO River Plate vs. Fortaleza. Ambos equipos se enfrentarán por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2022 HOY, miércoles 13 de abril. El duelo iniciará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN 2. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

River Plate vs. Fortaleza: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo .

River Plate vs. Fortaleza: ficha del partido

Copa Libertadores River Plate vs. Fortaleza ¿Cuándo juegan? HOY, miércoles 13 de abril ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Monumental de Núñez ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juegan River Plate vs. Fortaleza?

El encuentro entre River Plate vs. Fortaleza se jugará este miércoles 13 de abril desde las 7.00 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu zona:

México: 6.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver River Plate vs. Fortaleza?

El duelo entre River Plate vs. Fortaleza podrá ser visto en territorio peruano por ESPN 2.

¿Dónde ver River Plate vs. Fortaleza EN VIVO vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital).

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo).

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV).

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV).

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV).

Paraguay: canal 104 (Tigo).

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV).

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV).

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver River Plate vs. Fortaleza ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs. Fortaleza por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde se juega el partido River Plate vs. Fortaleza?

El encuentro entre River Plate vs. Fortaleza se disputará en el Monumental, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El mencionado recinto deportivo tiene una capacidad de aforo para más de 72.000 personas.