Champions League: Karim Benzema volvió a salvar al Real Madrid

Por Mariano López V.

Al terminar el partido de ida, donde su equipo —el último campeón de Europa— cayó por 3-1 en Londres ante el Real Madrid, Thomas Tuchel fue tajante. “En este momento la llave no está viva. ¿Por qué no? Porque tenemos que recuperar nuestro nivel y no sé dónde está. Individualmente estamos perdidos. No puedes esperar un resultado positivo de este tipo de rendimientos”, señaló el técnico alemán. ¿Jalón de orejas? ¿Honestidad pura y dura? ¿Estrategia distractora? Lo que haya sido, funcionó casi a la perfección.

Los ‘Blues’ impusieron las condiciones de juego desde el primer minuto, frente a un dormido, quizás relajado por el resultado de la ida, cuadro madridista. Intensidad y recuperación alta fueron algunas características que exhibieron los ingleses, quienes consiguieron irse al descanso 1-0 arriba (Mason Mount, 15′). El objetivo estaba claro: convertirse en el segundo equipo en la historia de la Champions en revertir una llave donde perdió, de local, por dos goles de diferencia.

En el segundo tiempo, los de Tuchel continuaron acechando la portería defendida por el belga Thibaut Courtois. Tanto empujar tuvo su resultado. En complicidad con los desaciertos de una floja defensa merengue (Eder Militao, titular indiscutible, no estuvo presente por suspensión), Antonio Rudiger de tiro de esquina (51′) y Timo Werner tras una gran jugada individual (75′) pusieron, momentáneamente, al Chelsea en semifinales del certamen.

Sin embargo, el rival era un equipo al que nunca puedes dar por muerto. Peor aún si su ‘9′ es Karim Benzema, el delantero del momento. A los 80′, tras una serie de cambios de peso (salieron Kroos y Casemiro), Rodrygo empató el global y mandó todo a tiempo suplementario. Terreno decisivo, propicio para que Benzema agigante su condición de leyenda. El ‘Gato’ recibió un centro de Vinicius Jr. —su más frecuente asistidor— y de cabeza venció la portería visitante (96′), convirtiéndose en el primer francés en anotar 12 goles en una misma edición de competencia europea. ¿Y el Real? De nuevo en semifinales...

Sorpresa: Villarreal eliminó al Bayern Munich en Alemania

Milagro. Tras ganar 1-0 en condición de local en la ida, el Villarreal empató 1-1 de manera agónica ante el Bayern Munich en el Allianz Arena y disputará, por segunda vez en su historia, las semifinales de la Champions League. La primera se dio en la temporada 2005/06, donde se midió ante Arsenal. Robert Lewandowski anotó el primero del encuentro (52′), pero una contra culminó en la igualdad (Chukwueze, 88′) y eliminación, por segunda edición consecutiva, del Bayern en cuartos de final. Ahora, el cuadro español enfrentará al ganador de la llave entre Liverpool y Benfica, quienes chocan hoy (2:00 p.m.) en Anfield. Los ‘Reds’ cuentan con una ventaja de 3-1.

Eficacia. Villarreal solo remató una vez al arco. Fue en el gol. Foto: difusión

La palabra

Luka Modric, mediocampista del Real Madrid

“El míster (Ancelotti) realizó grandes cambios que nos hicieron bien. Sabíamos que sería un partido difícil, pero al final mostramos mucho carácter, deseo y unión. Los hinchas nos ayudaron a lograrlo”.