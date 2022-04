Marisella Joya expresó su malestar por cambio de sede para César Vallejo en la Liga Femenina

Por segunda temporada consecutiva, este 2022 se disputa la Liga Femenina del fútbol peruano, la cual cuenta con la participación de 13 equipos. Una de las novedades respecto a la edición 2021 es la descentralización del torneo, aunque algunos equipos, como la Universidad César Vallejo, optaron por tener a Lima como su sede de local en lugar de Trujillo.

Los dos partidos que las poetas llevan disputados en el campeonato los han jugado en el estadio Andrés Bedoya Díaz, de Ate. Sin embargo, la jugadora Marisella Joya reveló que ahora ya no podrán contar con dicho recinto por disposición de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“La FPF acepta la cancha de Ate para sede de UCV (y de otros equipos) para jugar la Liga Femenina y nos hacen pagar por adelantado el alquiler. Pero ahora nos dicen que ya no se puede jugar con público en Ate. Recibieron el pago de Media Networks y Movistar sabiendo que no podría ir público allí para cumplir con el tema de la transmisión por TV y ahora llaman para decirnos que alquilemos la cancha de San Marcos”, publicó la futbolista.

Marisella Joya lamentó la situación que pasa su equipo. Foto: captura de Twitter

“UCV no tendrá la hinchada que tiene Alianza Lima, Universitario o Cristal, pero tenemos personas que ya nos preguntan y que quieren ir a vernos (por último nuestros familiares) y no pueden. Tenemos que crecer como deporte, así no se puede”, agregó la exseleccionada nacional.

Resultados de la Liga Femenina 2022

Salvo por el Ayacucho FC vs. Universitario que tuvo que ser suspendido, el resto de la jornada 2 se llevó a cabo con normalidad. El vigente campeón Alianza Lima, que descansó en la fecha 1, goleó 5-0 a Sport Boys y llegará en gran forma al clásico contra la ‘U’.