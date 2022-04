➤ TRANSMISIÓN Independiente del Valle vs. Tolima EN VIVO ONLINE GRATIS por internet

Independiente del Valle vs. Tolima se juega este miércoles 13 de abril por la segunda jornada de la Copa Libertadores 2022. El encuentro será en el estadio Banco Guayaquil y está pactado para las 9.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias, todos los goles y los partidos de hoy.

Independiente del Valle vs. Tolima: ficha del partido

Partido - Copa Libertadores Independiente del Valle vs. Tolima ¿Cuándo juegan? Hoy 13 de abril ¿A qué hora? 9.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Banco Guayaquil. ¿En qué canal? ESPN

Independiente del Valle vs. Tolima: previa del encuentro

El Independiente del Valle pretenderá alcanzar este miércoles el liderato del Grupo D de la Copa Libertadores a costa del Deportes Tolima, de Colombia, que saldrá urgido por el triunfo, tras la reciente derrota de local ante Atlético Mineiro, de Brasil.

En la primera fecha del Grupo D, el equipo ecuatoriano ganó por 0-2 a domicilio del brasileño América Mineiro, que accedió a la fase de grupos después de eliminar a Guaraní, de Paraguay, y al Barcelona, de Ecuador, en las fases previas del torneo continental.

Mientras, el Tolima sucumbió por 1-3 de local en su debut ante Atlético Mineiro, por lo que saldrá con la urgencia de recuperarse, pues una segunda derrota comprometería sus aspiraciones de acceder a octavos de final.

Con información de EFE.

Independiente del Valle vs. Tolima: horario

En todo el territorio peruano, el cotejo Independiente del Valle vs. Tolima se disputará a partir de las 9.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

¿En qué canal ver Independiente del Valle vs. Tolima?

El duelo entre Independiente del Valle vs. Tolima podrá ser visto en territorio peruano por ESPN.

¿Dónde ver Independiente del Valle vs. Tolima EN VIVO vía ESPN?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Independiente del Valle vs. Tolima ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Independiente del Valle vs. Tolima por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Independiente del Valle vs. Tolima: pronóstico de casas de apuestas

Betsson: gana Independiente del Valle (1,78) | empate (3,25) | gana Tolima (4,90)

Inkabet: gana Independiente del Valle (1,80) | empate (3,40) | gana Tolima (5,00)

Doradobet: gana Independiente del Valle (1,80) | empate (3,40) | gana Tolima (5,33)

Meridianbet: gana Independiente del Valle (1,79) | empate (3,05) | gana Tolima (4,77)

Te Apuesto: gana Independiente del Valle (1,80) | empate (3,20) | gana Tolima (5,00).

¿Dónde se jugará el partido Independiente del Valle vs. Tolima?

El partido entre Independiente del Valle vs. Tolima por la Copa Libertadores 2022 se llevará a cabo en el Banco Guayaquil, ubicado en la ciudad de Quito, Ecuador. El mencionado recinto deportivo tiene una capacidad de aforo para más de 12.000 personas.