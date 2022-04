➤ Jorge Wilstermann vs. Ayacucho FC: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Ver Jorge Wilstermann vs. Ayacucho FC EN VIVO y DIRECTO este miércoles 13 de abril por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022. El duelo comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Félix Capriles de la ciudad de Cochabamba. El minuto a minuto con fotos y videos será transmitido en La República Deportes.

El líder del grupo es el brasileño Sao Paulo con su victoria en el arranque ante los zorros hace una semana en Lima. Además, comparten el segundo y tercer puesto el Aviador y Everton, que igualaron 1-1 también hace una semana en Viña del Mar, en Chile.

¿Cómo llega Jorge Wilstermann ante Ayacucho FC?

El timonel del equipo boliviano, el chileno Miguel Ponce, no mostró cambios en los últimos días para enfrentar al plantel peruano. Espera repetir el once que usó para igualar a Everton. Mantendrá en el arco al meta colombiano José Escobar pese a las críticas de la hinchada por errores en un partido doméstico y mantener la delantera que mostró fuerza en tierras chilenas.

El equipo también tiene algunos problemas por cobro de sueldos, pero los dirigentes aseguraron superar los incidentes esta semana. Una victoria le colocaría eventualmente de líder con cuatro puntos, a la espera del otro encuentro, un día después, del Sao Paulo contra el Everton.

¿Cómo llega Ayacucho FC ante Jorge Wilstermann?

El equipo de Ayacucho aterrizó duro en el inicio al ceder tres puntos ante el Tricolor paulista. Perdió 3-2 en la recta final del duelo, cuando pensó que al menos se quedaría con un empate. Tuvo una gran actuación, pero el rival brasileño era de más peso.

En el torneo doméstico tampoco anda con buen pie: marcha en la decimosegunda posición de 19 equipos y en su último partido, el pasado fin de semana, perdió de local ante Universitario, en el Torneo Apertura. Es así que, a contrarreloj, el adiestrador uruguayo Alejandro Apud debe cambiar el ‘chip’ de los zorros peruanos.

Con información de AFP.

Jorge Wilstermann vs. Ayacucho FC: ficha del partido

Jorge Wilstermann vs. Ayacucho FC Copa Sudamericana 2022 ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 13 de abril ¿Dónde? Estadio Félix Capriles de Cochabamba ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Jorge Wilstermann vs. Ayacucho FC: alineaciones probables

Jorge Wilstermann: José Escobar; Santiago Echeverria, Carlos Añez, Ronny Montero, Edemir Rodriguez; Christian Machado, José Luis Vargas, Javier Andrés Sanguinetti, Moisés Villarroel; Serginho y Humberto Osorio. DT: Miguel Ponce.

Ayacucho FC: Italo Espinoza; Jorge Toledo, Francisco Duclos, Mimzum Quina; Edinson Chávez, Eric Barrios, Jose Pardi, José Guidino, Cristian Techera; Nicolas Royon y Juan Morales. DT: Alejandro Apud.

¿Dónde se jugará el partido de Jorge Wilstermann vs. Ayacucho FC?

El lugar donde se disputará el Jorge Wilstermann vs. Ayacucho FC por la fecha 2 de la Grupo D de la Copa Sudamericana 2022 es el Estadio Félix Capriles, ubicado en la ciudad de Cochabamba, Bolivia.