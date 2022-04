Melgar vs. River Plate: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Melgar vs. River Plate EN VIVO se miden HOY, 13 de abril, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022 en el Estadio Monumental de la UNSA. El duelo está pactado para iniciarse a las 5.15 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN 3 y Star Plus. Asimismo, podrás seguir este y otros partidos de hoy a través de la web de La República Deportes

Melgar vs. River Plate: ficha del partido

Partido Melgar vs. River Plate ¿Cuándo juegan? HOY, 13 de abril ¿A qué hora? 5.15 p. m. (hora Perú) ¿Dónde? Monumental de la UNSA ¿En qué canal? ESPN 3 y Star Plus

¿A qué hora juegan Melgar vs. River Plate?

Melgar vs. River Plate se verán las caras por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022 desde las 5.15 p. m. (hora peruana). Consulta el horario según tu ubicación.

Perú: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

México: 4.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m.

¿Qué canal transmite Melgar vs. River Plate?

El Melgar vs. River Plate se transmitirá a través de la señal de ESPN 3 y Star Plus. Revisa los canales a sintonizar y cómo acceder al servicio de streaming.

¿Dónde ver el Melgar vs. River Plate por ESPN 3?

Si no quieres perderte la transmisión del partido Melgar vs. River Plate vía ESPN 3, sintoniza los siguientes canales:

Bolivia: canal 42 (Entel), canal 515 y 703 (Tigo)

Chile: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 495 y 887 (Movistar TV), canal 176 y 476 (Claro TV), canal 153 y 842 (VTR), canal 54 (CMET)

Colombia: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 512 y 1512 (Claro TV), canal 29 (Conexión Digital Express)

Ecuador: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 204 y 736 (Grupo TV Cable),

Perú: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV satélite), canal 508 y 742 (Movistar TV cable), canal 70 (Star Globalcom), canal 66 y 524 (Claro TV), canal 79 (Cablemás)

Venezuela: canal 623 y 1623 (SimpleTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 108 (Inter Satelital), canal 57 y 193 (Inter), canal 41 (TV Zamora).

ESPN 3 EN VIVO

DirecTV

Argentina: 623 (SD) y 1623 (HD)

Chile: 623 (SD) y 1623 (HD)

Colombia: 623 (SD) y 1623 (HD)

Ecuador: 623 (SD) y 1623 (HD)

Perú: 623 (SD) y 1623 (HD)

Uruguay: 623 (SD) y 1623 (HD).

Movistar TV

Colombia: 488 (SD) y 887 (HD)

Perú (satélite): 488 (SD) y 887 (HD)

Perú (cable): 508 (SD) y 742 (HD)

Chile: 495 (SD) y 887 (HD)

Venezuela: 488 (SD) y 887 (HD).

Claro TV

Colombia (cable): 512 (SD) y 1512 (HD)

Chile (cable): 176 (SD) y 476 (HD)

Perú (cable): 66 (SD) y 524 (HD).

Tigo

Bolivia (cable): 515 (SD) y 703 (HD)

Paraguay: 105.

Simple TV

Venezuela: 623 (SD) y 1623 (HD).

¿Cómo ver Melgar vs. River Plate ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Melgar vs. River Plate por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Melgar vs. River Plate?

Para acceder a Star Plus para ver el Melgar vs. River Plate, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Melgar vs. River Plate: ¿cómo llegan ambos equipos?

Los arequipeños cayeron en el debut ante Cuiabá (2-0) en Brasil pese a tener muchas chances de abrir el marcador y, por el momento, son los últimos del Grupo B.

Por otro lado, el conjunto uruguayo también perdió, pero frente a Racing Club. No obstante, por la diferencia de gol son terceros y una victoria de cualquiera podría sentenciar al primer eliminado del grupo.

PUEDES VER: Melgar busca voltear la página y se prepara para jugar la Sudamericana

Melgar vs. River Plate: ¿cuánto pagan las casas de apuesta?

Betsson: gana Melgar (1,58) | Empate (3,70) | River Plate (5,40)

gana Melgar (1,58) | Empate (3,70) | River Plate (5,40) Inkabet: gana Melgar (2,20) | Empate (3,25) | River Plate (5,75)

gana Melgar (2,20) | Empate (3,25) | River Plate (5,75) Doradobet: gana Melgar (1,60) | Empate (3,80) | River Plate (6,00)

gana Melgar (1,60) | Empate (3,80) | River Plate (6,00) Meridianbet: gana Melgar (1,56) | Empate (3,63) | River Plate (5,57)

gana Melgar (1,56) | Empate (3,63) | River Plate (5,57) Te apuesto: gana Melgar (1,58) | Empate (3,75) | River Plate (5,80)

gana Melgar (1,58) | Empate (3,75) | River Plate (5,80) Betway: gana Melgar (1,60) | Empate (3,80) | River Plate (5,00).

Partidos Copa Sudamericana 2022 - segunda jornada

Racing Club vs. Cuiabá: 5.15 p. m.

Santos vs. Universidad Católica: 5.15 p. m.

Jorge Wilstermann vs. Ayacucho: 7.30 p. m.

Junior vs. Fluminense: 7.30 p. m.

¿Dónde juegan Melgar vs. River Plate?

Melgar vs. River Plate se jugará en el Estadio Monumental de la UNSA, ubicado en Arequipa, Perú.