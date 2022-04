➤ Liverpool vs. Benfica: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Ver Liverpool vs. Benfica EN VIVO y DIRECTO este miércoles 13 de abril por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2021-2022. El duelo comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Anfield, ubicado en la ciudad de Liverpool.

Liverpool vs. Benfica: previa del partido

Si el Liverpool elimina al Benfica, disputará sus tercera semifinal de Liga de Campeones desde que llegó Jürgen Klopp. Este sería un empujón a un club que busca el póker de títulos esta temporada y al que solo separa de estar entre los cuatro mejores del continente un duelo con el Benfica, en el que parten con una ventaja de 1-3.

El último precedente en Anfield por Champions fue la victoria 0-1 del Inter de Milán, partido ablandado por una expulsión de los italianos. Esto pone en alerta a un Liverpool que respira de alivio al ver en el bolsillo la ventaja de 1-3, con la que jugarán en Anfield. El conjunto de Klopp salió vivo de uno de los partidos más complicados de la temporada en el Etihad Stadium, un duelo que les sostiene en la pelea por la Premier League, pero en el que fueron neutralizados por un Manchester City que desnudó sus fortalezas y que demostró que no son invencibles.

Klopp está cerca de sus terceras semifinales como técnico del Liverpool con una amplia ventaja en el marcador y la seguridad que le confiere Anfield, un templo en el que solo han perdido una vez esta temporada, en la vuelta de octavos contra el Inter de Milán, y en el que solo han recibido tres goles.

Es probable que el técnico alemán confíe en los mismos jugadores que lograron el empate en Manchester, con algún pequeño retoque, como la entrada de Naby Keita en el medio por Jordan Henderson o de Luis Díaz arriba por Diogo Jota.

Por su parte, el Benfica viaja a Liverpool en busca de dar una nueva sorpresa después de conseguir eliminar al Ajax en Ámsterdam en los octavos de final. La historia no está del lado de las “águilas”. El club de Lisboa solo ha ganado 11 de los 39 partidos europeos que ha jugado contra equipos ingleses en toda su historia. Si se contabilizan los enfrentamientos contra el Liverpool, las cuentas tampoco son favorables: 4 victorias en 11 partidos.

Pero el Benfica tiene a Darwin Núñez como la principal amenaza a la tranquilidad del Liverpool. El uruguayo marcó el gol del Benfica en la ida y avisó este fin de semana con un ‘hat-trick’ al Belenenses. Además de Rafa Silva, las únicas bajas de los encarnados son Rodrigo Pinho y Lucas Veríssimo, con lesiones de larga duración que los mantiene apartados desde el año pasado.

Con información de EFE.

Liverpool vs. Benfica: ficha del partido

Champions League 2021 - 2022 Liverpool vs. Benfica ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 23 de abril de 2022 ¿A qué hora juegan? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Anfield ¿Dónde lo transmiten? ESPN, Star+

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Benfica?

Perú: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite Liverpool vs. Benfica?

El canal encargado de transmitir el duelo Liverpool vs. Benfica para Perú y toda Latinoamérica es ESPN.

¿Dónde ver Liverpool vs. Benfica por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Liverpool vs. Benfica por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Liverpool vs. Benfica: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Thiago, Fabinho, Henderson; Mané, Díaz y Salah.

Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Thiago, Fabinho, Henderson; Mané, Díaz y Salah. Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Vertonghen, Otamendi, Grimaldo; Weigl, Taarabt; Diogo Gonçalves, Ramos, Everton; Darwin Núñez.

Liverpool vs. Benfica: últimos enfrentamientos

¿Dónde juegan Liverpool vs. Benfica?

Liverpool vs. Benfica se enfrentarán en el Estadio Anfield. Este recinto deportivo fue inaugurado el 28 de septiembre de 1884 y tiene capacidad para albergar hasta 53.394 espectadores.