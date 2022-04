➤ Libertad vs. Caracas: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy por Copa Libertadores 2022?

VER Libertad vs. Caracas EN VIVO y DIRECTO este miércoles 13 de abril por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. El duelo comenzará a las 5.00 p. m. (hora peruana), 6.00 p. m. (hora en Paraguay y Venezuela) y se disputará en el Estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción.

El partido de hoy será transmitido por la señal de Fox Sports 2 y Star Plus . También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República, donde se publicarán las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del enfrentamiento de la Conmebol Libertadores 2022.

Libertad vs. Caracas: ficha del partido

Partido Libertad vs. Caracas ¿Cuándo juegan? HOY 13 de abril ¿A qué hora? 5.00 p. m. (hora peruana), 6.00 p. m. (hora en Paraguay y Venezuela) ¿Dónde? Estadio Defensores del Chaco ¿En qué canal? Fox Sports 2 y Star Plus

Libertad vs. Caracas: alineaciones

Libertad: por confirmar.

Caracas: por confirmar.

¿A qué hora juegan Libertad vs. Caracas?

Libertad vs. Caracas se verán las caras por la Copa Libertadores desde la 3.30 p. m. en las instalaciones del Estadio Defensores del Chaco, este miércoles 13 de abril. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia, México: 5.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela, Paraguay, Estados Unidos (ET): 6.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite Libertad vs. Caracas?

En todos los países hispanohablantes de Sudamérica (excepto Argentina), la transmisión del Libertad vs. Caracas por TV irá por la señal de ESPN 4:

Argentina: Fox Sports 2

Bolivia: ESPN 4

Brasil: CONMEBOL TV

Chile: ESPN 4

Colombia: ESPN 4

Ecuador: ESPN 4

Paraguay: ESPN 4

Perú: ESPN 4

Uruguay: ESPN 4

Venezuela: ESPN 4

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español

España: Movistar+, DAZN, DAZN 2.

¿Dónde ver Libertad vs. Caracas por internet?

Si no quieres perderte el Libertad vs. Caracas por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye todos los cotejos televisados por la cadena deportiva ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también cuentas con la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Libertad vs. Caracas?

El escenario para este compromiso será el Estadio Defensores del Chaco, recinto ubicado en la capital Asunción y con capacidad de albergar a 42.354 hinchas.