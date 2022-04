Copa Mundial de Fútbol: ¿con qué país se originó la ‘maldición del campeón’?

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA tiene muchos datos que pueden resultar curiosos para los amantes del fútbol. Sin embargo, del que más se habla es el relativo a la denominada ‘maldición del campeón’, que consta en que el vigente monarca del Mundial se va eliminado en primera ronda. Este curioso ‘maleficio’ ha cobrado víctimas como Francia, España, Alemania e Italia. Sin embargo, ¿cómo fue que se originó?

El primer campeón del mundo eliminado

Para conocer esta respuesta debemos retroceder hasta el Mundial de 1950 , celebrado en Brasil 12 años después de la anterior edición, Francia 1938. En aquel momento, la selección de Italia era la vigente campeona y se ubicaba en el Grupo 3 junto a Suecia y Paraguay.

La sorpresa se dio desde el primer momento, puesto que cayó en el debut (3-2) ante Suecia, que asistió al certamen con jugadores amateurs porque la Asociación Sueca de Fútbol no permitió la participación de ningún futbolista sueco y se determinó su destino cuando estos mismos empataron con los guaraníes , por lo que sumaron tres puntos (en aquel entonces eran dos tantos por victoria y uno por empate) avanzando a la siguiente ronda. ‘Gli Azzurri’ derrotó a Paraguay en el siguiente partido, pero llegó al juego sin chances de clasificar a la fase final.

Italia y Suecia chocaron en 1950 durante el Mundial de ese año. Foto: difusión

Fue a partir de este momento cuando inició la ‘maldición del campeón’. No obstante, queda un dato curioso en el aire. En 1934, la selección de Uruguay -vigente campeona- no pudo siquiera participar de la Copa del Mundo de 1934 debido a que la local, Italia, no quiso formar parte del primer Mundial que se celebró en tierras charrúas en 1930. Hasta la fecha, los celestes son los únicos que no pudieron defender su título .

Otros campeones que sufrieron la ‘maldición’

Alemania

El caso más reciente es el de Alemania, que en Rusia 2018 se fue eliminada en fase de grupos pese a tocarle rivales accesibles. Los dirigidos en aquel entonces por Joachim Löw compartieron el Grupo F con México, Corea del Sur y Suecia.

Increíblemente, perdieron los duelos ante los aztecas y los Tigres de Asia para quedar últimos con solo tres unidades. Esto debido a la victoria ante los suecos (2-1).

Alemania cayó ante México y Corea del Sur. Foto: AFP

España

La Furia Roja llegaba al Mundial Brasil 2014 como una de las candidatas para repetir la gloria lograda en Sudáfrica 2010 con grandes nombres en su plantel como Iker Casillas, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, David Villa, entre otros. Sin embargo, su pesadilla comenzó en el primer encuentro, cuando fueron humillados 5-1 por Países Bajos, al que había derrotado 1-0 en la final de la edición pasada.

La selección de Chile terminó por destrozar las ilusiones del campeón del mundo con un contundente 2-0. Finalmente, cerraron su participación con una victoria frente a Australia por 3-0, donde muchos de sus seleccionados se despidieron de los mundiales.

España perdió ante Chile y Países Bajos. Foto: EFE

Italia

Los italianos sorprendieron en Alemania 2006 cuando avanzaron a la final y le ganaron a Francia por la vía de los penales, en lo que fue el último partido de Zinedine Zidane. Sin embargo, no corrieron con la misma suerte en Sudáfrica 2010.

La campeona en ese entonces compartió el Grupo F con Nueva Zelanda, Eslovaquia y una vieja conocida, Paraguay. En el debut igualaron 1-1 con los guaraníes y todo parecía ser normal. Sin embargo, también empataron con los kiwis y cayeron en el último partido ante los eslovacos. Esto les costó la eliminación y también quedar últimos del grupo con solo dos unidades.

Italia cayó ante Eslovaquia y quedó fuera de los octavos de final del Mundial Sudáfrica 2010. Foto: difusión

Francia

Los galos llegaron a Corea y Japón 2022 como los flamantes campeones que derrotaron cuatro años antes a nada menos que la Brasil de Ronaldo, Cafú, Bebeto, Dida, Roberto Carlos, entre otros. Sin embargo, tampoco ganaron en su primer encuentro, cayendo por la mínima diferencia frente a Senegal.

En el segundo partido empataron sin goles frente a Uruguay y finalmente cayeron ante Dinamarca por 2-0, por lo que se fueron eliminados con solo un punto y como una de las peores selecciones del certamen.