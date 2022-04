Liverpool vs. Benfica por Star Plus EN VIVO: fecha y hora del partido por la Champions League 2021-22

Liverpool vs. Benfica juegan este miércoles 13 de abril a las 2 p. m. (hora peruana) por el cotejo de vuelta de los cuartos de final UEFA Champions League 2021-2022. Este encuentro se disputará en el estadio de Anfield y contará con la transmisión de Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del partido a través de la web de La República Deportes.

El cuadro inglés venció 3-1 a los portugueses en la ida. El equipo de Jürgen Klopp solo le basta una empate en casa para asegurar su clasificación a las semifinales del certamen. Sin embargo, la escuadra de Nélson Veríssimo intentará remontar la llave de la mano de su máxima figura, Darwin Núñez.

Liverpool vs. Benfica: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Benfica ¿Cuándo juegan? Miércoles 13 de abril ¿A qué hora juegan? 2 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? Star Plus ¿Dónde juegan? Anfield

Liverpool vs. Benfica: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Thiago, Fabinho, Henderson; Mané, Díaz o Jota y Salah.

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Vertonghen, Otamendi, Grimaldo; Weigl, Taarabt; Rafa Silva, Ramos, Everton; Darwin Núñez.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Benfica?

El encuentro entre Liverpool vs. Benfica se jugará este miércoles 13 de abril desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu zona:

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Cómo ver Liverpool vs. Benfica ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Liverpool vs. Benfica por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Benfica?

Para acceder a Star Plus y ver el Liverpool vs. Benfica, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cuánto cuesta la suscripción a Star Plus para ver Liverpool vs. Benfica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes

¿Dónde juegan Liverpool vs. Benfica?

El partido Liverpool vs. Benfica se disputará en el estadio de Anfield, ubicado en la ciudad de Liverpool, Inglaterra.