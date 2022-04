“UC recibe una mano”, la reacción de la prensa chilena tras el polémico penal en contra de Cristal

Sporting Cristal vivió otra amarga noche en la Copa Libertadores. Los dirigidos por Roberto Mosquera cayeron en su visita ante la Universidad Católica por 2-1 en el estadio San Carlos de Apoquindo en el marco de la segunda jornada del torneo.

Los rimenses habían logrado reaccionar y empatar el marcador con gol de Nilson Loyola de cabeza tras ir perdiendo 1-0. El estilo de juego y agresividad del equipo peruano creaba la sensación de que podía ganarlo. Sin embargo, en el minuto 87 una jugada cambiaría todo: tras un tiro de esquina para los cruzados, el juez sancionó tiro penal por una supuesta mano de Percy Liza.

Leodán González, árbitro principal, cobró la pena máxima. Los jugadores bajopontinos fueron a reclamar, pero el árbitro uruguayo no dio marcha atrás. Un dato no menor es que la copa no tiene VAR en fase de grupos. Católica terminó ganando el partido y los medios sureños reaccionaron de distintas formas.

La reacción de la prensa chilena ante el polémico penal

La Tercera tituló: “La UC recibe una mano: un penal inventado salva a Paulucci” y agregó en su bajada “Una mano que solo vio el juez Leodán González le permite a Fernando Zampedri anotar el agónico 2-1 frente a Sporting Cristal, de Perú”.

ESPN Chile puso: “La U Católica lo ganó con un polémico gol en el final. El conjunto nacional derrotó 2-1 a Sporting Cristal con anotaciones de Marcelino Núñez y Fernando Zampedri, tras un discutido penal”.

As Chile: “La UC festeja en la agonía”

Redgol: “Una joya y una polémica le dan la victoria a la UC”