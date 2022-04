Juega en Portugal, admira a Cueva y quiere ser parte de la selección peruana

Sebastián Ortiz es un futbolista peruano de 17 años que actualmente pertenece a las divisiones menores del Pacos Ferreira de Portugal (exequipo de Paolo Hurtado). El nacido en Piura desempeña un papel importante en los castores; asimismo, sueña con poder formar parte de la selección peruana.

“ Estoy jugando en Pacos Ferreira desde hace 3 años, pero en la primera temporada no pude jugar. Ahora en estas dos últimas temporadas lo he conseguido . Para mí es un orgullo estar en este equipo porque las canteras son muy buenas”, dijo durante entrevista para el Diario AS Perú.

Además, también indica que uno de sus objetivos es debutar en la máxima categoría del fútbol portugués. “Me genera mucha ilusión porque es un sueño que tengo. Me gustaría debutar en un equipo grande como Pacos ”, agregó.

Ortiz y su admiración por Christian Cueva

Sebastián indicó que uno de los jugadores que más admira es ‘Aladino’. “De verdad que admiro a todos porque son muy unidos, pero el jugador que más me gusta es Cueva porque está en mi posición y se divierte con los compañeros . A la hora de jugar y entrenar es muy serio”, contó.

Tiene a Perú en la mira

Para concluir, dijo sus planes a corto plazo y uno de ellos es ser convocado para la selección peruana. “ Avanzar más, llegar a mi selección, marcar muchos goles para que todos los peruanos comiencen a conocerme y ganar más experiencia ”, concluyó.

¿Cómo llegó al Pacos Ferreira?

Ortiz fue parte de la cantera de la Academia de Fútbol San Antonio de Piura y posteriormente estuvo un mes trabajando en las divisiones menores del FC Barcelona gracias a una beca que le otorgó la Asociación Marcet de España. Llegó al equipo portugués gracias a una invitación de Agref.