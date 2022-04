¡'Aladino’ hace de las suyas! Christian Cueva se divierte jugando partido con niños

Luego de disputar la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 con la selección peruana, Christian Cueva viene disfrutando de su descanso antes de sumarse a los entrenamientos de su club Al-Fateh de la Liga Profesional Saudí. El popular ‘Aladino’ dejó el gramado verde para disputar un partido en un arenal junto a otros niños. El video fue publicado en las redes sociales y se volvió viral.

Tal como se observa en las imágenes, el ‘10’ de la Bicolor aparece corriendo detrás de el balón. Según informó radio Ovación, este encuentro se dio en el distrito de San Juan de Miraflores en la cancha ‘La Merced’. Además, en el video se observa una descripción en el que agradecen la visita del exjugador de Alianza Lima. “Cuevita gracias por tu visita, humildad ante todo”, se lee.

Mira el video de Christian Cueva

Esta acción no fue ignorada por los hinchas de la Blanquirroja, quienes no dudaron en destacar la humildad y sencillez de ‘Aladino’. “Cuidado me lo lesionen”, “Eso si es ser el ‘10′ de la calle, Cuevita”, “Cuídenlo mucho a Cuevita, vale oro para el repechaje”, “Admiro mucho a Cueva, desde que jugó en Alianza Lima. Me gustaría conocerlo”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los usuarios en el video.

¿Cuándo se jugará el repechaje la selección peruana?

La selección peruana jugará ante Australia o Emiratos Árabes Unidos en el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022. Este duelo se disputará el lunes 13 de junio a la 1.00 p. m. (hora peruana) en la ciudad de Doha.