¿Cómo ver Real Madrid vs. Chelsea En Vivo por la UEFA Champions League vía Roja Directa?

Real Madrid vs. Chelsea se enfrentarán en el Santiago Bernabéu por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League buscando el pase a las semifinales de la Liga de Campeones. Por parte de los madridistas, parten con ventaja luego de la victoria por 3-1 en Londres.

En cuanto al Chelsea, este fin de semana cayó lesionado Romelu Lukaku, quien no pudo ni entrenarse ni jugar contra el Southampton. El belga no viajó a Madrid. El delantero era una de las opciones que manejaba Tuchel para descolocar a la defensa de ‘Carletto’.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Chelsea?

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3..00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs Chelsea?

Si quieres ver el Real Madrid vs. Chelsea por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

¿Dónde ver Real Madrid vs. Chelsea EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes seguir la transmisión de Real Madrid vs. Chelsea online a través de la señal de Star Plus o ESPN, servicio de streaming donde accederás a la programación completa de los eventos deportivos más importantes. Además, recuerda que, si no tienes esta opción, puede seguir el minuto a minuto de este compromiso vía La República Deportes.

Alineación posible de Real Madrid vs Chelsea