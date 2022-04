Tuchel crítico y decepcionado por el arbitraje del Real Madrid vs. Chelsea en Champios League

Real Madrid venció en el marcador global al Chelsea por 5-4. El duelo en el Santiago Bernabéu lo ganaron los blues (2-3) pero fue insuficiente para poder clasificar a las semifinales de la Champions League 2021-2022. A los dirigidos por Thomas Tuchel les anularon un gol desde el VAR de Marcos Alonso, el cual pudo significar el 3-0 inicial antes del gol de Timo Werner.

Luego del encuentro el estratega alemán aceptó la caída de su equipo. “No hay lamentaciones. Es una derrota que puedes asumir con orgullo, son cosas del deporte. Estoy decepcionado y orgulloso. Merecíamos pasar a la siguiente etapa. Desafortunadamente no tuvimos suerte”, dijo Tuchel, según cita EFE.

“En general, tuvimos uno, dos, tres grandes errores. Son cosas que pasan, pero hoy simplemente fue mala suerte”, agregó. Asimismo, el exdirector técnico del PSG se mostró muy disconforme con el accionar arbitral.

Las palabras de Thomas Tuchel contra el arbitraje

“No he visto el gol, pero estoy muy decepcionado porque el árbitro no fue a verlo por sí mismo. Debería ser el jefe y no tomar decisiones en función de alguien sentado en una silla que está solo en una sala. Cuando juegas contra el Real Madrid, quizá no esperas que todo el mundo tenga el coraje para tomar decisiones en su contra”, comentó Thomas.

Thomas Tuchel muy disconforme con el juez de campo en el Real Madrid vs. Chelsea. Foto: EFE

Asimismo, precisó que al finalizar el partido se acercó al árbitro y criticó su actitud. “Estoy decepcionado con el árbitro porque pasó un buen rato con Carlo. Cuando he ido a verle y decirle ‘gracias’ tras el partido, él estaba sonriendo y riendo con el entrenador rival”, señaló.

“Creo que después del pitido final es un mal momento para hacer eso, después de que un equipo haya dado todo de su corazón en 126 minutos. Cuando tú vas y ves eso, es un mal momento para hacerlo. Se lo dije”, aseveró el DT alemán.