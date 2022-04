Luka Modric: “Hemos sufrido, pero nosotros no nos rendimos nunca”

El Santiago Bernabéu volvió a vivir una noche mágica. Cuando parecía que el recinto madridista tendría una noche de pesadilla, el cuadro blanco sacó a relucir los galones y clasificó para las semifinales de la Champions League en tiempos suplementarios. Uno de los grandes artífices de la clasficación blanca fue Luka Modric, quien brindó una magistral asistencia en el gol de Rodrygo.

El volante croata no pudo ocultar su felicidad tras el encuentro y destacó el replanteo de Carlo Ancelotti. “Fue una noche increíble y otra vez hicimos un partidazo en el Bernabéu. Hemos sufrido, pero nosotros no nos rendimos nunca. A pesar de ir perdiendo 0-3, no hicimos mal partido. El míster hizo buenas variantes que cambiaron el duelo”, declaró a Movistar+ de España.

Modric también se refirió al cariño que le brindaron los asistentes del Santiago Bernabéu. Vale mencionar que el croata fue ovacionado tras el final del duelo ante el Chelsea. “Es un orgullo tremendo escuchar al publico corear mi nombre. Solo me queda agradecer. Desde el primer día intento devolver ese cariño dejando todo, ganando partidos y campeonatos”, subrayó.