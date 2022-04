[ESPN, En Vivo] Alianza Lima vs. Colo Colo: ¿cuándo juegan el partido por la Copa Libertadores?

Alianza Lima vs. Colo Colo EN VIVO juegan en el estadio Monumental por la jornada 2 del Grupo F en la Copa Libertadores 2022. El duelo se podrá ver por ESPN y Star Plus en Perú (5.00 p. m.) y Chile (6.00 p. m.). Si quieres seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a La República Deportes y conoce las formaciones iniciales, el relato minuto a minuto y mira los videos de goles.

Alianza Lima vs. Colo Colo: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Colo Colo Fecha Miércoles 13 de abril Hora Perú (5.00 p. m.) y Chile (6.00 p. m.) Canal ESPN y Star Plus Estadio Estadio Monumental David Arellano

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Colo Colo?

El compromiso entre Alianza Lima vs. Colo Colo por la segunda jornada del grupo F de la Copa Libertadores comenzará a las 5.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te dejamos el resto de horarios según tu ubicación geográfica.

Perú: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Colo Colo?

En Sudamérica, estos son los canales que tendrán a su cargo televisar el Alianza Lima vs. Colo Colo:

Argentina: Fox Sports 3

Bolivia: ESPN

Brasil: ESPN 4

Chile: Fox Sports 1

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN 2.

¿Cómo suscribirse a Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el enfrentamiento entre Alianza Lima vs. Colo Colo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Alianza Lima vs. Colo Colo: últimos partidos

Alianza Lima vs. Colo Colo: posibles alineaciones

Alianza Lima : Ángelo Campos; Fabio Rojas, Pablo Miguez, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos, Jairo Concha, Jospemir Ballon, Pablo Lavandiera, Arley Rodríguez, Hernán Barcos, Wilmer Aguirre.

Colo Colo: Brayan Cortés; Bruno Gutiérrez, Matías Zaldivia, Emiliano Amor, Daniel Gutiérrez; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Marcos Bolados, Carlo Villanueva, Gabriel Costa, Christian Santos.

¿Dónde juegan Alianza Lima vs. Colo Colo?

El cotejo EN VIVO entre Alianza Lima vs. Colo Colo se llevará a cabo en el Estadio Monumental David Arellano de la ciudad de Santiago de Chile. El recinto tiene capacidad para 47.347 espectadores.

Tabla de posiciones del grupo F